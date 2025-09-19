الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية سمو الأمير يزيد بن فرحان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.