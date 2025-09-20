الأخبار
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك

أخبار لبنان
2025-09-20 | 05:30
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، لبنان ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي، متوجهَين الى نيويورك، حيث سيلقي الرئيس عون كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين من مختلف الدول على هامش اعمال الجمعية العامة، تتعلق بالوضع في لبنان والأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي تطال تأثيراتها كل دول الشرق الأوسط والدول الغربية.

كما من المتوقع ان يلتقي رئيس الجمهورية خلال الزيارة، افراد الجالية اللبنانية حيث سيطلع على احوالهم ويستمع الى همومهم وهواجسهم. كذلك ستلقي اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون كلمة لبنان في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة لمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

وينضم الى الوفد الرسمي في نيويورك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير احمد عرفة.

ويرافق الرئيس عون والسيدة الأولى عدد من المستشارين.

 

