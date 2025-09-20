وزير الخارجية يلتقي موظفي الأمم المتحدة اللبنانيين في نيويورك ويؤكد دعمهم

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، الموظفين اللبنانيين العاملين بالمنظمة ووكالاتها واطّلع منهم على مجالات عملهم واستمع إلى أفكارهم واقتراحاتهم، واكد دعمه لهم واستعداد الوزارة للاستفادة من خبراتهم، كما وضعهم في صورة الأوضاع العامة في لبنان وأطلعهم على القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح وضبط الفساد وحصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها .