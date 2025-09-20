رسامني: إعادة الدولة ومؤسساتها إلى مكانتها الحقيقية واجب ومسؤولية

شدد وزير الاشغال فايز رسامني على أن الوطنية ليست شعارًا يرفع فحسب، بل التزام حقيقي بالعلم والعمل.



وقال رسامني في خلال حفل تخريج الدورة التدريبية الأولى لمعاوني المراقبين الجويين في مركز سلامة الطيران المدني: "الحقيقة واضحة: ليس لدينا إلا الدولة، وليس لدينا إلا مؤسساتها، ولا بد أن نتمسك بالطيران المدني والإدارة المدنية، لأنهما خيارنا الاستراتيجي في لبنان".



وأكد أن العمل الذي يؤمن به ويهمه هو إعادة الدولة ومؤسساتها إلى مكانتها الحقيقية، قائلا: "هذا واجب ومسؤولية، ونحن في الحكومة اليوم، كلٌّ في موقعه، نكرس كل صلاحياتنا وجهودنا لتحقيق هذا الهدف".



ودعا رسامني الجميع إلى التركيز على ما يدعم بناء الدولة وتقوية مؤسساتها، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.