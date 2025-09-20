كرامي وأبو فاعور يرعيان حفل تخريج طلاب ثانوية راشيا ويؤكدان دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية

رعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور حفل تخريج طلاب ثانوية منطقة راشيا (الرفيد، كوكبا، حرمون، راشيا) باحتفال حاشد أقيم على مدرج قلعة الإستقلال راشيا تخلله تكريم مدراء الثانويات (أحمد الجاروش، علي ابو لطيف، ربيع خضر وعارف مغامس) وتوزيع الشهادات على خريجي الثانويات المتفوقين والناجحين في شهادة الثانوية العامة.حضر الاحتفال النائب شربل مارون، الأستاذ محمود حصيد ممثلا رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الأستاذ نزيه عبد الخالق ممثلا مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، الدكتور خالد الجراح ممثلا مفتي زحلة البقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد ابو إبراهيم، الأب ابراهيم سعد ممثلا المطران الياس كفوري، الشيخ أسعد سرحال، اعضاء المجلس المذهبي الدرزي الشيخ منور ابو درهمين، الدكتور منصور اشتي، مفوض الاعلام في التقدمي عبدالله ملاعب، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود، وكيل داخلية التقدمي عارف ابو منصور، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر طوني الحداد، ايمن دحسون ممثلا نائب امين عام حركة النضال اللبناني طارق الداود، مسؤول تيار المردة في راشيا موسى زغيب، مسؤول هيئة راشيا في التيار الوطني الحر مخايل متّى، مسؤول الحزب القومي في راشيا خالد ريدان، مسؤول الحزب الديمقراطي في راشيا جمال البرقشي، ممثل عن حركة أمل، رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي.وحضر وفد وزارة التربية ضم " مديرة مكتب الوزيرة كرامي الأستاذة مايا مداح، وفهمي كرامي، وأمل شعبان، وماهر الحسنية، والدكتور وسام غازي، ومهى ظاهر" . مدراء جامعات ومؤسسات تربوية رسمية وخاصة رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ثقافية واجتماعية وتربوية وطبية ونقابية، وحشد كبير من أهالي الخريجين.بعد النشيد الوطني اللبناني دخل الطلاب الخريجون على وقع الموسيقى وتقديم للشيخ صالح القضماني، ثم تعريف لهيام المقت وريهام ابو حجيلي. وألقى كلمة الطلاب الخريجين الطالب المتفوق مكرم درغام.صعبكلمة الاتحاد النسائي التقدمي ألقتها مسؤولة البقاع الجنوبي في الاتحاد النسائي التقدمي فريال صعب فقالت:'ناجيثم تحدث رئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي فقال:" لقد كان من صلب اهتمام المجلس البلدي الجديد في راشيا دعم المدرسة الرسمية، وها نحن اليوم وبجهود كبيرة من معالي الأستاذ وائل أبو فاعور على قاب قوسين أو أدنى من وضع حجر الأساس لمتوسطة راشيا الرسمية، وهذا إذا دل على شيء انما يدل على التوجه الكبير من الطلاب إلى هذه المدرسة بسبب المستوى المرموق الذي تقدمهوها نحن اليوم نسلم شهادات المرحلة الثانوية لطلاب المدارس الرسمية فكانت نتائجهم على قدر جهود مدرائهم وأساتذتهم وحققوا مستويات كبيرة وحصدوا تقديرات عدةواليوم يا معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي نقول لمعالي وانت الداعم الأول للأساتذة والطلاب نقول لك اولئك الطلاب يستحقون فتح أبواب التعليم أمامهم وتأمين الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل لهمفالجامعة اللبنانية بانتظاركم وكانت الشغل الشاغل لمعالي الوزير وائل أبو فاعور لفتح العديد من الاختصاصات في راشيا ونحن على أمل بمساعي معاليك لتأمين اختصاصات أخرى للجامعة اللبنانية في راشياأخيرا بوركت جهودكم يا من أضأتم شعلة العلم والمعرفة في عقول طلابكم.ابو فاعوروفي كلمة له قال ابو فاعور:" معالي الوزيرة شكراً لكِ نشكر ونتشرّف بحضورك ونشكر ونقدّر عالياً هذه المبادرة أو البادرة الكريمة من معاليكِ بأن يممتي وجهكِ شطر هذه البلاد، وقدمتِ اليوم إلى راشيا التي تحتفي بك وتحتفل بكِ بشخصك وبموقعك، ونحن في هذه البلاد نحب الدولة نحن أهل دولة ونحن أبناء دولة ونحن انصار دولة ومحبون شغفون للدولة نتفيأ فيأها ونستظل ظلها ونبحث عنها لأننا تعلمنا في المدرسة التي تعلمنا فيها أن الدولة هي الخيار الأفضل وأن الدولة العادلة ودولة المساواة ودولة العدالة الاجتماعية هي الملجأ لكل المواطنين ولأننا نبحث عن المواطنة ولأننا تاريخياً شكونَ وعانين من غياب المواطنة لأننا عانينا من الظلم ومن الاستبعاد ومن عدم تفكير الدولة بهذه الأرياف عندما كانت دولتنا دولة مركز ومدن ودولة للمحظيين. قدومك اليوم هو دليلٌ على أن هذه الحكومة وهذه الدولة في هذا العهد الجديد تبحث فعلاً عن باقي أبناء الوطن وتفتش عنهم.ليس قليلا أن تأتي معاليكِ إلى راشيا لكي تشاركي هؤلاء الأهالي وهؤلاء الطلاب فرحتهم.مبروك للطلاب مبروك للأهالي أكيد الطلاب يستحقون التهنئة ولكن الأهالي أيضاً يستحقون التهنئة والأساتذة أساتذة منطقة راشيا يستحقون التهنئة ومدراء المدارس والثانويات في راشيا يستحقون الشكر ويستحقون التهنئة على النتائج التي يحققونها.ونحن في هذه المنطقة أهل التعليم الرسمي نعتز بمدارسنا نعتز بجامعاتنا نعتز بثانوياتنا نعتز بمهنياتنا واهل هذه المنطقة يأتمنون هذه المدارس على أبنائهم وعلى مستقبل أبنائهم، ليس لدينا شيء ضد التعليم الخاص على العكس هناك تجارب في التعليم الخاص نعتز بها وخاصة في هذه المنطقة ولكن بمقابل هذا الاعتزاز فإننا نعلن انحيازاً واضحاً إلى التعليم الرسمي وهي فرصة للقول "بأننا اليوم في هذه المرحلة السياسية الجديدة التي يتقدم فيها هدف بناء الدولة على أي هدف آخر، أقول "بأن بناء الدولة صحيح استعادة مرجعية الدولة في كل القضايا في الأمن في السياسة في الاقتصاد في كل أمر ولكن علينا أن نستعيد مرجعية الدولة في التعليم، في التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص، الدولة الناظمة للتعليم، والراعية له، ولا يمكن أن يكون مستقبل للبنان وللدولة فيه من دون التعليم ولا يمكن أن نتحدث عن دعم التعليم من دون سياسة واضحة.وأضاف ابو فاعور " لديكم السياسة ولديكم التوجيه والخبرة والعقل الكافي والمعرفة الكافية من المنبت الذي تأتين منه، ولديكِ الدعم من فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس مجلس الوزراء ولكن المطلوب الدعم المادي لوزارة التربية.وقال :" نسأل أنفسنا ولا أعرف إذا كان يوافقني الجميع على التوصيف، نحن مهزومون نحن كعرب نحن في قعر الهزيمة، وإسرائيل منتصرة شئنا أم ابينا نستطيع المكابرة قدر الإمكان، نستنكر ليل نهار نجزم وندين صبحَ مساء، لكن هذا لا معنى له ولا قيمة له، إسرائيل هزمتنا فقط في العلم إسرائيل لم تهزم العرب إلا بالعلم عندما تصبح موازنة التعليم في لبنان أو في الدول العربية مقارنة بإسرائيل عندها نستطيع أن نتحدث عن المستقبل.ولفت الى ان "موازنة التعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي 10% من الناتج القومي والناتج القومي أعتقد بمئات مليارات الدولارات، هذا هو درب المستقبل وهذا هو طريق النجاح، وهذا هو طريق الكرامة، لا كرامة لنا ونحن مهزومون لا كرامة لنا ونحن نعيش هذه المرارات، استباحة أجوائنا وأرضنا واستباحة أرواح أبناء لبنان ليس بشيء ب "درون" صغيرة وعبر الذكاء الاصطناعي AIوأضاف ابو فاعور "نأمل ونحن يا معالي الوزيرة كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي ندعم جهودك التي تقومين بها، ونحن إلى جانبك في كل المطالب المحقة في دعم التعليم، دعم الجامعة اللبنانية دعم التعليم الرسمي لأن هذا هو طريق المستقبل الوحيد.