تيمور جنبلاط: قد نخطئ ونفشل لكننا سنستمر

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استمرار الحزب بتقديم التضحيات والنضالات.



وقال النائب جنبلاط في خلال حفل اداء قسم اليمين الحزبي لمئات من العناصر الجديدة، وذلك في باحة قصر المختارة، بمشاركة نواب وقيادة التقدمي: "قد نخطئ ونفشل لكننا سنستمر"، مستذكرا مواقف كمال جنبلاط الذي لا يمكن ان تتوافق بفكره مع ما يجري اليوم على مستوى لبنان والمنطقة والشرق الأوسط.



وبعد كلمتين لامين السر العام ظافر ناصر حمل فيها على الاصوات المراهنة على إضعاف الحزب وبنيته، وعضو مجلس القيادة مروى ابو فراج، القى جنبلاط كلمته التي انتقد فيها بعض المواقف المحلية والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي المتصلة من الداخل بالخارج على حساب المجتمع، مشددا على متابعة النضال الحزبي والوطني لتحقيق الاهداف.