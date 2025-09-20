الأخبار
وزارة الثقافة نفت وجود أي مواد تحمل شبهات حولها في قلعة بعلبك
أخبار لبنان
2025-09-20 | 12:12
وزارة الثقافة نفت وجود أي مواد تحمل شبهات حولها في قلعة بعلبك
أعلنت وزارة الثقافة أنه يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي ولاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الأمر عار عن الصحة ولا تمت للحقيقة باي صلة.
كما أكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار ان الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك وتقوم بحمايتها.
هذا ولفتت نظر الجميع الى ان موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني.
وتمنت وزارة الثقافة العودة دائما اليها لمعرفة اي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من اي مواد تحمل شبهات حولها.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
