الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا

دشّن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في منطقة فيلييه سور مارن villiers sur marne قرب باريس دير القديس شربل التابع للرهبنة اللبنانية المارونية في حضور الرئيس العام للرهبنة الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبّرين في الرهبنة وحشد ٍ من المؤمنين اللبنانيين المنتشرين في فرنسا.



وتخلل التدشين مباركة الدير وصلاة الغروب وزياح لذخائر القديس شربل.