بُشرى من وزير الصحة للمستشفيات الحكومية في صيدا
أخبار لبنان
2025-09-20 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
بُشرى من وزير الصحة للمستشفيات الحكومية في صيدا
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بشرى سارة للمستشفيات الحكومية في صيدا، تمثلت بمساهمة مادية للمستشفى التركي بقيمة 400 ألف دولار و300 الف دولار لمستشفى صيدا الحكومي، اضافة الى هبات عبارة عن تجهيزات طبية حديثه مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية والبنك الدولي.
وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية المتضررة في الجنوب، كشف الوزير ناصر الدين انه "اذا لم يكن هناك بند في موازنة الحكومة يلحظ إعادة اعمارها، سيعيد بناءها من ميزانية الوزارة".
كلام الوزير ناصر الدين جاء خلال جولته على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صيدا، استهلها بزيارة المستشفى التركي، حيث جال في أقسام المستشفى، مطلعاً على سير عملها وأبرز احتياجاتها، وعقد بعدها اجتماعين.
وقال الوزير ناصر الدين: "خلال الفترات الماضية واجهتنا عقبات مالية كبيرة أثرت سلباً على التغطيات الصحية والخدمة في المستشفيات الحكومية وبناء على هذا التوصيف الواقعي وضعنا استراتيجيتنا لمعالجة المشكلة وقسمناها إلى ثلاثة أقسام إدارية، مالية، ومادية".
وأضاف: "بدأنا على هذا الأساس معالجة كل قسم، أولها المادي، فالمستشفى التركي يعتبر من أكثر المستشفيات حداثة في البناء، ولكن هناك ضعف في الإمكانات والمعدات. ونحن نسير على خطى مساندته. وبالامس كنا في ضهر الباشق، واعلنا وصول أول "سيتي سكان" لمستشفى حكومي عبر البنك الإسلامي مع مجلس الانماء والاعمار، ولدينا مشروع البنك الدولي الذي يتضمن العديد من المعدات".
ثم عدد ناصر الدين المعدات الحديثة والمهمة التي ستصل إلى المستشفى التركي، لتساهم في رفع مستوى خدماته الطبية والصحية للمواطنين على مستوى صيدا والجنوب.
وقال ناصر الدين: "أما مالياً، فقد عانى هذا المستشفى من عقبات كنظيراته من المستشفيات الأخرى، ولكن الحاجة كبيرة جدا بالمقابل الامكانات بسيطة والخدمة المالية محدودة، لذلك تبنينا هذا الموضوع وعملنا على حله، وفي هذا الإطار كان لدينا بالأمس موافقة على نقل اعتماد من الاحتياط للمستشفيات والمساهمات".
وأضاف: "يسرني إعلان رفع المساهمة المالية للمستشفى التركي من 220 ألف دولار إلى 400 ألف دولار كدعم لهذا الصرح ووضعه على السكة العملية وتسيير خدماته بالشكل المطلوب".
أما عن الشق الإداري، فقال ناصر الدين: "اليوم وقبل مجيئنا إلى صيدا، عقدنا إتفاقية تعاون بيننا وبين الجامعة الأميركية ممثلة برئيسها الدكتور فضل خوري ومع مدير مستشفى الجامعة الأميركية الدكتور جو عتيق، وكان هذا الإطار التعاوني الأول مع المستشفى التركي وهذا الأمر يتيح تحسين ورفع جودة الخدمات، وبالطبع إلى جانب الاطباء الذين يقومون بجهد جبار مشكورين لطاقاتهم، ولكن علينا التوسعة أكثر في الخبرات الأكاديمية والاختصاصات خصوصا في قسم الأطفال".
جولة واجتماع مستشفى صيدا الحكومي
كما تفقد الوزير ناصر الدين مستشفى صيدا الحكومي، حيث جال في أقسام العناية الفائقة، الأطفال المستحدث، والخاص بغسيل الكلى.
وقال الوزير ناصر الدين خلال لقاء في قاعة الاجتماعات: "بعد تفعيل القرض الاسلامي بعد متابعة بالحكومة ومجلس الانماء والإعمار والمالية وضعنا السكة لدعم المستشفيات الحكومية بعدد كبير من الماكينات، وبدأ يصل عبر قرض البنك الدولي معدات كغسيل الكلى وعدد من المرضى يستفيدون منها" .
واعتبر أن "أهم شيء نوعي للمستشفى هو ماكينة MRI الرنين المغناطيسي، التي تساهم الى حد كبير بتأمين خدمة كبيرة للمستشفيات الحكومية في صيدا، في ظل عدم توافرها الا في المستشفى التركي، كما سيتم تأمين ماكينة "سيتي سكان" اضافة الى معدات طبية اخرى واسرة للعناية وماكينات للتعقيم وعمليات المنظار والعيون، وهذا يساعد جدا لكي يعطي المستشفى خدمة على مستوى عال من ناحية المعدات".
وأعلن رصد مساهمة مالية بقيمة 300 الف دولار لمستشفى صيدا الحكومي.
وعن اعادة اعمار المستشفيات الحكومية في الجنوب التي تضررت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية، قال: "المستشفيات الحكومية على كامل خريطة الوطن هي من ضمن الاولويات، وأول زيارة قمنا بها كانت لمستشفى ميس الجبل، وكانت لها رمزيتها والمستشفيات التي تعرضت للإعتداء خلال الحرب ملحوظة ضمن الاستراتيجيات، ونحن مستمرون لأن خارطة لبنان يحددها الوطن وليس الاعتداء".
وفي مستهل جولة على مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة، انتقل الوزير ناصر الدين ووفد الوزارة الى مركز الحريري الطبي الإجتماعي التابع لمؤسسة الحريري في صيدا القديمة.
ثم استكمل الوزير ناصر الدين جولته في مركزي الدكتور نزيه البزري والشهيد معروف سعد للرعاية الصحية الأولية لتفقد اوضاعهما وسير العمل فيهما.
وأكد وزير الصحة حرص وزارة الصحة على دعم مراكز الرعاية الأولية "التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي".
أخبار لبنان
ركان ناصر الدين
المستشفيات الحكومية
صيدا
