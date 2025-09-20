تدابير سير في بيروت الاحد بمناسبة إقامة "سباق السرعة الرابع"

سيقام "سباق السرعة الرابع" في بيروت اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 21-9-2025، على خطّ السير الممتدّ بين تقاطع جورج حدّاد – محطّة شارل الحلو، وتمثال المغترب.لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.