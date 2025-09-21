باسيل يجول في قرطبا ويضع اكليلا على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت

بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" جولة في بلدة قرطبا، استهلها بوضع إكليل على اللوحة التذكارية لشهداء إنفجار مرفأ بيروت حيث كان في استقباله نائب رئيس البلدية إيلي البيروتي.



بعدها انتقل الى مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم التقى عائلة الشهيد جوزف روكز .



وتطرق باسيل خلال زيارته منزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى اننا "سعينا للتقدم بالملف واحد الأسباب اننا نريد معرفة الحقيقة لان هناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير . وما نريده ان يعرف اهل الشهداء الحقيقة فيرتاحوا وان يرفع عنا الظلم".