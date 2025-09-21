عون والسيدة الأولى يستهلان زيارة نيويورك بالمشاركة في قداس سيدة لبنان ولقاءات مع أبناء الجالية

يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون لقاءاتهما اليوم الاحد في نيويورك خلال المشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت نيويورك (السادسة والنصف مساء بتوقيت بيروت)، في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية، على ان يلتقيا بعد القداس ابناء الرعية.

وكان الرئيس عون والسيدة الاولى والوفد المرافق، وصلوا عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت بيروت)، الى مطار "جون فيتزجيرالد كينيدي"، حيث كان في استقبالهم على ارض المطار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في اميركا السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.

ومن المطار، توجه الرئيس عون والسيدة عون الى مقر الاقامة في فندق "ماريوت" في نيويورك، حيث عقد الرئيس عون اجتماعاً تنسيقياً مع الوزير رجي والسفيرين عرفة ومعوض في حضور مستشاري رئيس الجمهورية، تم خلاله عرض اللقاءات التي سيجريها مع رؤساء وزعماء عدد من الدول العربية والاجنبية على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، ووضع اللمسات الاخيرة على الكلمة التي سيلقيها باسم لبنان من على منبر الامم المتحدة.