الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
أخبار لبنان
2025-09-21 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع الغربي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب الدكتور غسان سكاف وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، مديرة مكتب الوزيرة كرامي الأستاذة مايا مداح والسيد فهمي كرامي والأساتذة أمل شعبان، مازن الحسنية والدكتور وسام غازي ومهى ظاهر، مدير مكتب النائب وائل ابو فاعور الأستاذ علي اسماعيل، مديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.
قدم لللقاء التربوي وكيل مفوض التربية في البقاع الجنوبي عماد خير مرحبا بوزيرة التربية والحضور.
أبو فاعور
من جهته تحدث ابو فاعور مستعرضا الواقع التربوي ولفت الى ان الهدف الاساسي من اللقاء هو الإستماع المباشر الى المشاكل والقضايا التربوية من مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، ليتسنى للوزيرة كرامي الإطلاع عليها والعمل على معالجتها، شاكرا لها حضورها واهتمامها.
مراد
النائب حسن مراد قال في مداخلته:" نحن جاهزون للاستماع الى ملاحظاتكم ومن ثم التشاور في شؤون القضايا التربوية ، لافتا الى انه حصل لقاء سابق مع الوزير عباس الحلبي خلال مؤتمر تربوي في مجلس النواب حيث لم يكن هناك رئيس للجمهورية في حينها، ومن ثم وقعت الحرب فحصل تقصير، ولكن سوف تكمل معالي الوزيرة هذه الخطة ونحن في لجنة التربية النيابية سنضع بتصرف وزارة التربية كل امكانياتنا وقدراتنا، لافتا الى انه ستجري دراسة اقتراح القانون 515 والتعديلات فيه، لان هناك ظلما بعيدا عن المدارس الرسمية خصوصا لجهة الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة والعشوائية في هذه الظروف الصعبة، وختم بشكر وزيرة التربية والنائب ابو فاعور.
كرامي
الوزيرة كرامي شكرت النائب ابو فاعور على دعوته وعلى الفرصة التي أتيحت للجلوس مع المديرين ومع نواب المنطقة مشيرة الى ان من أولويات عملها منذ استلام الوزارة هو الإستماع الى الهيئة التعليمية ونظمت اياما مفتوحة، مع وجود خط ساخن مباشر على مكتبها الخاص من اجل الإطلاع على الأولويات التربوية، واليوم نستكمل رصد المشاكل التربوية في هذا اللقاء.
وبعد ان استمعت الوزيرة كرامي الى مداخلات عدد من مديري المؤسسات التربوية، أوضحت الوزيرة كرامي خطة الوزارة لجهة معالجة تلك القضايا التربوية وتطوير آليات العمل وتفعيل جودة التعليم ، اضافة الى توضيح بعض النقاط التي طرحت.
وكان النائب ابو فاعور قد أقام غداء تكريميا للوزيرة كرامي في مطعم ليالي وادي التيم حضره نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، والنواب غسان سكاف، حسن مراد، أكرم شهيب، الياس اسطفان، شربل مارون، المطران جوزف معوض، الاب ابراهيم سعد ممثلا المطران الياس الكفوري قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود، مديرو الثانويات وفعاليات تربوية.
أخبار لبنان
التربية
راشيا:
الأولوية
للاستماع
القضايا
التربوية
ومعالجتها
بالتعاون
التربية
والفعاليات
التعليمية
التالي
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
يديعوت أحرونوت: عناصر الموساد زرعوا أجهزة داخل مخبأ سري لنصر الله في حارة حريك أثناء غارات إسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-16
تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"
أخبار لبنان
2025-07-16
تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"
0
أخبار لبنان
2025-06-30
متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية اعتصموا أمام مجلس النواب
أخبار لبنان
2025-06-30
متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية اعتصموا أمام مجلس النواب
0
أخبار لبنان
2025-07-12
وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب
أخبار لبنان
2025-07-12
وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب
0
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
0
أخبار لبنان
05:49
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية
أخبار لبنان
05:49
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية
0
أخبار لبنان
05:45
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
أخبار لبنان
05:45
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
0
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
0
أخبار لبنان
04:17
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
أخبار لبنان
04:17
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
0
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
0
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
0
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
2
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
3
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
4
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
5
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
6
أمن وقضاء
11:33
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
11:33
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
7
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
8
منوعات
12:05
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري
منوعات
12:05
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More