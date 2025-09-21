الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

أخبار لبنان
2025-09-21 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع الغربي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب الدكتور غسان سكاف وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر  وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي  عارف ابو منصور، مديرة مكتب الوزيرة كرامي الأستاذة مايا مداح والسيد فهمي كرامي والأساتذة أمل شعبان، مازن الحسنية والدكتور وسام غازي ومهى ظاهر، مدير مكتب النائب وائل ابو فاعور الأستاذ علي اسماعيل، مديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.

قدم لللقاء التربوي وكيل مفوض التربية في البقاع الجنوبي عماد خير مرحبا بوزيرة التربية والحضور.
أبو فاعور 
من جهته تحدث ابو فاعور مستعرضا الواقع التربوي ولفت الى ان الهدف الاساسي من اللقاء هو الإستماع المباشر الى المشاكل والقضايا التربوية من مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، ليتسنى للوزيرة كرامي الإطلاع عليها والعمل على معالجتها، شاكرا لها حضورها واهتمامها.
مراد 
النائب حسن مراد قال في مداخلته:" نحن جاهزون للاستماع الى ملاحظاتكم ومن ثم التشاور في شؤون القضايا التربوية ، لافتا الى انه حصل لقاء سابق مع الوزير عباس الحلبي خلال مؤتمر تربوي في مجلس النواب حيث لم يكن هناك رئيس للجمهورية في حينها، ومن ثم وقعت الحرب فحصل تقصير، ولكن سوف تكمل  معالي الوزيرة هذه الخطة  ونحن في لجنة التربية النيابية سنضع بتصرف وزارة التربية كل امكانياتنا وقدراتنا، لافتا الى انه ستجري دراسة اقتراح القانون 515 والتعديلات فيه، لان هناك ظلما  بعيدا عن المدارس الرسمية  خصوصا لجهة الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة والعشوائية في هذه الظروف الصعبة، وختم بشكر وزيرة التربية والنائب ابو فاعور.
كرامي
الوزيرة كرامي شكرت النائب ابو فاعور على دعوته وعلى الفرصة التي أتيحت للجلوس مع المديرين ومع نواب المنطقة مشيرة الى ان من أولويات عملها منذ استلام الوزارة هو الإستماع الى الهيئة التعليمية ونظمت اياما مفتوحة، مع وجود خط ساخن مباشر على مكتبها الخاص من اجل الإطلاع على الأولويات التربوية، واليوم نستكمل رصد المشاكل التربوية في هذا اللقاء.
وبعد ان استمعت الوزيرة كرامي الى مداخلات عدد من مديري المؤسسات التربوية، أوضحت الوزيرة كرامي خطة الوزارة لجهة معالجة تلك القضايا التربوية وتطوير آليات العمل وتفعيل جودة التعليم ، اضافة الى توضيح بعض النقاط التي طرحت.

وكان النائب ابو فاعور قد أقام غداء تكريميا للوزيرة كرامي في مطعم ليالي وادي التيم حضره نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، والنواب غسان سكاف، حسن مراد، أكرم شهيب، الياس اسطفان، شربل مارون، المطران جوزف معوض، الاب ابراهيم سعد ممثلا المطران الياس الكفوري قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود،  مديرو الثانويات وفعاليات تربوية.

أخبار لبنان

التربية

راشيا:

الأولوية

للاستماع

القضايا

التربوية

ومعالجتها

بالتعاون

التربية

والفعاليات

التعليمية

LBCI التالي
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
يديعوت أحرونوت: عناصر الموساد زرعوا أجهزة داخل مخبأ سري لنصر الله في حارة حريك أثناء غارات إسرائيلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-16

تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-30

متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية اعتصموا أمام مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-12

وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:52

الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم

LBCI
أخبار لبنان
05:49

باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية

LBCI
أخبار لبنان
05:45

الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:38

كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

LBCI
منوعات
2025-09-17

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية

LBCI
أخبار لبنان
13:16

الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:11

الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

LBCI
فنّ
10:39

بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
أخبار لبنان
03:28

تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري

LBCI
أمن وقضاء
14:06

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
أمن وقضاء
11:33

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
حال الطقس
02:38

كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار

LBCI
منوعات
12:05

تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More