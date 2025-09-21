الأخبار
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
أخبار لبنان
2025-09-21 | 04:24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين يرافقه وفد من الوزارة، مركز الحريري الطبي الإجتماعي التابع لمؤسسة الحريري في محلة رجال الأربعين بصيدا القديمة، حيث استقبلته رئيستها السيدة بهية الحريري ومستشارها الصحي المدير الطبي للمركز الدكتور ناصر حمود والمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب، ومدير برنامج الصحة العامة والرفاه في المؤسسة محمد إسماعيل، والمدير الإداري للمركز بلال الحريري وفريق العمل، وجال برفقتهم على أقسام المركز والتقى المشرفين عليها وعددا من المرضى .
واستمع ناصر الدين من من اسماعيل وبلال الحريري الى شرح حول عمل المركز وبرامجه والخدمات الصحية والطبية التي يقدمها. كما استمع الى عرض من مسؤول الجهاز الطبي المتنقل في مؤسسة الحريري مصطفى الحريري حول عمل الجهاز ومهامه الإسعافية وفي مجال نقل المرضى.
وقال ناصر الدين في ختام الجولة: "هذا المركز يكبر القلب وهو نموذج متقدم لمراكز الرعاية الصحية وانا لمست ان الناس راضية والخدمة عالية . ان أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية كبيرة ، فأنت في بلد كلفتك الإستشفائية عالية وفاتورتك عالية وميزانيتك بالاستشفاء ضئيلة ، والإستثمار بالوقاية والتشخيص والعلاج المبكر يوفر كثيرا كسياسات استراتيجة لميزانيات صعبة. من هذا المنطلق نحن ذهبنا لتوجه أولاً بدعم دوائي لهذه المراكز، وبتفعيل رزم خدماتية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية وبدعم مالي حكومي ان شاء الله لكل مركز رعاية خاضع لوزارة الصحة ولا يدعم من أية مراكز ومن أي جهة ، لنعطي خدمة للمواطنين على نفقة الوزارة مساهمة منا لدعم هذه المراكز .وهذه النقلة ان شاء الله تذهب الى خدمة متقدمة وهذا يساعدنا ان نفعل هذه الآليات ويخفف عبئا كبيرا على هذه المراكز، التي تسعى لتأمين استمراريتها . وان شاء الله اذا وجدنا هذا العمل بنوعيته ومهنيته عال نذهب الى توسعة اكثر في السنوات القادمة".
وفي ختام الزيارة ، أولمت الحريري لناصر الدين ووفد الوزارة بمشاركة جمع من فاعليات المدينة البلدية والصحية والإقتصادية والإجتماعية وفريق عمل المؤسسة والمركز.
