الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيمور جنبلاط في احتفال قسم يمين لمنتسبين إلى "التقدمي": الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل المشاكل
أخبار لبنان
2025-09-21 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
تيمور جنبلاط في احتفال قسم يمين لمنتسبين إلى "التقدمي": الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل المشاكل
نظم الحزب التقدمي الاشتراكي في قصر المختارة، احتفال قسم يمين لأكثر من ٥٠٠ منتسبٍ ومنتسبة، تحت عنوان "إرادة وإلتزام لغد الوطن"، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وأعضاء اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ ونائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة في «التقدمي» ومسؤولي المؤسسات الرافدة والمفوّضين والوكلاء ومجموعة من الحزبيين.
وأتى «قسم اليمين» بعد إتمام المنتسبين الجدد مدرسة حزبية استمرت لعام ونصف، من تنظيم «المركز التقدمي للتمكين»، وإشراف عضو مجلس قيادة الحزب مروى أبي فراج.
وكانت كلمة لجنبلاط توجه فيها إلى المنتسبين والمنتسبات الجدد بالقول: «إنَّ اليوم تبدأ مسيرة كل شخص منكم لنُكمل معاً طريق النضال، طريق كلّ من سبق وحمل راية الحزب والعمل المباشر، طريق الذين ناضلوا وسقط منهم الشهداء، ولا يزال الحزب يستمر معهم ومعكم بكل أجياله».
أضاف: «من أقوال كمال جنبلاط «إذا كان عليكم أن تختاروا بين الحزب والضمير فاختاروا الضمير»، الكلّ يستخدم هذا القول بشكل خاطئ، أنتم اليوم تختارون حزبكم لأنه أثبت على مدى السنوات أنه صوت الضمير وصوت العقل، لافتاً إلى أنَّ الظروف اليوم صعبة والتحديات قاسية، وباختياركم للحزب أنتم تختارون التحدي، تختارون العمل لأجل الخير العمل لأجل المستقبل، الدولة، العدالة الاجتماعية والوطن».
وتابع: «من أقوال كمال جنبلاط أيضاً «أنا أؤمن بلبنان صورة للحق والعدل والمحبة وأرضه مقدسة وحدوده محرمة، وأرزه لا يمس، نوره ساطع مدى الدهر أنا أؤمن بالحياة الكريمة والتمرد للحق والقوة المعنوية والتضحية في سبيل الوطن، وبالقيم الإنسانية». اليوم بقسم اليمين، تنتمون إلى حزب تاريخه مبني على التضحية والكرامة والنضال».
وقال: «الكثير يقولون إن كمال جنبلاط كان يحلم كثيراً، وأنا منهم، لكن لا يمكن أن يخطر لي أنّ كمال جنبلاط يعيش الآن في هذه المرحلة، خصوصاً عندما أرى الأسلوب الذي يتبعه البعض في الخلافات السياسية المبني على الكره والتخلف والتعصب والعنصرية والمذهبية، أو عند هؤلاء الذين يتاجرون ويخاطرون بحياة الإنسان والمجتمع خدمةً لطموحاتهم الشخصية والسياسية المحلية والاقليمية».
وختم: «المشوار طويل سوياً، سنخطئ ونفشل ونخسر، لكنّنا سنستمر وننهض ونضحي لأن هذه هي السياسة في الشرق الأوسط، مثلَ وليد جنبلاط الذي كان في السابعة والعشرين من عمره حين استلم الحزب التقدمي الاشتراكي بعد اغتيال كمال جنبلاط، وارتدى عباءة المسؤولية والكرامة والواجب، وكان أول ما فعله على عتبة الأربعين يوماً، زيارة الشام واللقاء بحافظ الأسد، مضحياً بمشاعره وموقفه السياسي لأنّه يعي أنَّ الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل كل المشاكل السياسية والاجتماعية».
بدوره، توجّه أمين السر العام ظافر ناصر، إلى رئيس الحزب تيمور جنبلاط، قائلا: «هذا اليوم هو ثمرة قرارك، بتنفيذ هذا التوجه من الإعداد عبر برنامج ومنهجية وعناوين واضحة بمتابعة الرفيقة مروى، في المركز التقدمي للتمكين».
أضاف: «المشهد يشهد والمسيرة مستمرة والثقة موجودة وتتجدّد والأساس في كل ذلك أن نؤمن بأنفسنا، فلن يستطيع أحد أن يشككنا بأنفسنا، لأنّ تاريخنا نضالي وإرثنا السياسي كما حاضرنا ومستقبلنا من صنع قيادتنا ومناضلينا».
وتابع: «وهنا إشارة للرفيقات والرفاق وخاصةً الجدد منهم، الحملة علينا واضحة وخلفيتها أوضح ولكن الردّ عليها يكون بألا نُضلَّل، ونعرف أنَّ التجني أو الافتراء أو تشويه الحقيقة، ليس هدفه الإصلاح ولا محاربة الفساد ولا التطوير أو التغيير بل يستهدف البُنيان كله بهدف تدميره».
واعتبر أنَّ على الحزبيين أن يكونوا موحدين، «فكل افتراء اأ اتهام يطال أي شحص بموقع المسؤولية، يطالنا جميعاً ولا يستثني أحداً منا، وعلينا أن نكون بمواجهة ذلك يداً واحدة وقلبا واحداً وموقفا واحداً».
وقال: "إسمح لي رفيق تيمور أن أرددّ معك وخلفك تحية إلى الرئيس وليد جنبلاط، باسم كل رفيقة ورفيق، وبكل ثقة نقول للرئيس وليد جنبلاط: تحيّة التاريخ والحقيقة التي لن نسمح لأحد أن يشوّهها، وباسم كل رفيق ورفيقة نقول للرئيس: كلما تجنَّوا أكثر، كلما تكشفت لنا الحقيقة أكثر، وكلما شكّكوا أكثر كلما، ازددنا ثقة بك أكثر، وكلما حاولوا تشويه الحقيقة أكثر، كلّما آمنا بك أكثر وكلّما حاولوا وحاولوا وحاولوا أحببناك أكثر وأكثر».
وختم: "إلى النائب تيمور جنبلاط أضاف ناصر، «نحن اليوم برئاستك وقيادتك وثباتك، إن سَهِل الدرب أو صعب، حتى لو كان درب الجلجلة. مؤتمنون على إرث نضالي كبير ونتطلّع للبناء والتطوير والتقدم وكل ذلك يستحق النضال والعناء».
ومن ثم كانت كلمة لأبي فراج قالت فيها: «منذ كنتُ طفلة صغيرة، كنتُ أرى والدي في ميادين الجبهات، كنتُ أراقب، وأتعلّم أنَّ النضالَ ليس روايةً تُحكى، بل حياةً تُعاشُ، ثمَّ صرتُ فتاةً، تمسكُ يدَ والدتها في الرابع عشر من آذار و السادس عشر من آذارَ، بين الأعلا والهتافات، بين دموع الأمهات وأحلام الشباب وكتب المعلّمِ كمالِ جنبلاطَ. ومن هناكَ… كبرتُ».
أضافت: «كبرتُ لأصبحَ شابةً تساهمُ في المخيماتِ والأنشطةِ، جنباً إلى جنبٍ مع الذين بادروا في الساحاتِ، ثمَّ وقفتُ راشدةً، أتعلمُ في مدارس حزبية، على أيادي قياديي الحزب التقدميّ الاشتراكيّ، بتوجيهاتٍ من الرئيسِ وليدِ جنبلاطَ. ثم أصبحتُ عضوةً في مجلسِ القيادةِ في حزيرانَ 2023، برئاسةِ الرئيسِ تيمور وليد جنبلاطَ».
وتابعت: «هذه ليست قصتي وحدي، بل هي قصتنا جميعاً؛ قصة كلّ شابٍّ وصبية كوّنوا وعيَهم السياسيَّ في مؤسساتِ الحزبِ الرافدةِ. قصةُ حزبٍ علّمنا أنَّ الانتماءَ التزامٌ، وأنَّ العقيدةَ فعلٌ حيٌّ، وأنَّ الشبابَ ليسوا جمهوراً متفرجاً بل قادة يصنعون المستقبلَ وأن ثورة الاعماق هي التي تبقى».
وعن المدرسة الحزبية ما قبل حفل الانتساب قالت: «أثمرت الدورة المركزية أكثر من 500 منتسب ومنتسبة، تعرفنا مع نوابنا على تاريخ الحزب، على مبادئه وأفكاره، مع قياديينا على نظامه الداخليّ وهيكليته ومؤسساته الرافدة. تعلمنا مع مدربينا أنَّ الاختلافَ فرادة، وأنَّ الاندماج والشمولية قيمة واحترام للإنسان. تعلمنا أنَّ القيادة ليست معلومة تُحفَظُ، بل مهارة تُكتسَبُ، وأنَّ وسائلَ التواصلِ الاجتماعيِّ مسؤولية، لا ساحة بطولات وهمية».
وختمت: «لنرفعِ الصوتَ عالياً، فلنثبتْ للعالمِ أنَّ الحزبَ التقدميَّ الاشتراكيَّ، بقيادتِه وشبابِه وناسِه، ما زال مدرسةً في النضالِ، ومنارةً في الالتزامِ، وعنواناً للأملِ».
أخبار لبنان
جنبلاط
احتفال
لمنتسبين
"التقدمي":
الحوار
الطريقة
الوحيدة
المشاكل
التالي
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
قبلان: الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مرحل وجوده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-16
"التقدمي" يواصل اتصالاته الحثيثة لوقف النار في السويداء: الالتزام بذلك المدخل الفعلي والوحيد للحل
أخبار لبنان
2025-07-16
"التقدمي" يواصل اتصالاته الحثيثة لوقف النار في السويداء: الالتزام بذلك المدخل الفعلي والوحيد للحل
0
أخبار لبنان
2025-09-16
"التقدمي" يشيد بإتفاق دمشق حول السويداء: تلبي مطالبنا وتلاقي حراك وليد جنبلاط وسنستمر بإتصالاتنا
أخبار لبنان
2025-09-16
"التقدمي" يشيد بإتفاق دمشق حول السويداء: تلبي مطالبنا وتلاقي حراك وليد جنبلاط وسنستمر بإتصالاتنا
0
أخبار لبنان
2025-07-15
"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
أخبار لبنان
2025-07-15
"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-08-26
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط
آخر الأخبار
2025-08-26
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:31
الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان
أخبار لبنان
09:31
الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان
0
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
0
أخبار دولية
08:50
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
أخبار دولية
08:50
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
0
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-09-20
معلومات للـLBCI: زيارة الامير يزيد بن محمد الفرحان تمتدّ لثلاث ايام يلتقي خلالها بالاضافة الى الرؤساء عددًا من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة الى المتابعة
خبر عاجل
2025-09-20
معلومات للـLBCI: زيارة الامير يزيد بن محمد الفرحان تمتدّ لثلاث ايام يلتقي خلالها بالاضافة الى الرؤساء عددًا من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة الى المتابعة
0
حال الطقس
2025-09-10
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-09-10
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
0
آخر الأخبار
08:36
باسيل: من لم يقبل بالسوري في التسعينات لن يقبل السوري في أي يوم فالسوري شقيق عزيز في أرضه لكن عندما يحتل أرضنا سنواجهه
آخر الأخبار
08:36
باسيل: من لم يقبل بالسوري في التسعينات لن يقبل السوري في أي يوم فالسوري شقيق عزيز في أرضه لكن عندما يحتل أرضنا سنواجهه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
0
أخبار دولية
05:53
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
أخبار دولية
05:53
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
0
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
أخبار لبنان
05:52
الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم
0
أخبار لبنان
05:00
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
أخبار لبنان
05:00
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
2
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
3
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
4
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
5
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
6
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
7
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
8
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More