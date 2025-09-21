الأخبار
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
2025-09-21 | 05:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي تغريدة قال فيها :"في مثل هذا اليوم قبل عام، بدأ جيش الدفاع الضربة الافتتاحية للعملية باستهداف قدرات النيران لدى حزب الله، والقضاء على إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات في حزب الله، وقادة وحدة الرضوان.
العملية أسفرت عن إلحاق ضرر ملموس بمنظومة القيادة والسيطرة وقوة الرضوان، وتدمير كامل البنى التحتية الحيوية لحزب الله في خط القرى الأول والثاني جنوب لبنان.
وبعد الضربات الافتتاحية، نفذ جيش الدفاع مناورة برية مستخدمًا 5 فرق عسكرية في أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان ومناطق إضافية، بينها: السلوقي، وسلسلة الجبال الشيعية، وجبل الروس، ومنعطف الليطاني.
وفي إطار العملية، تمت مهاجمة نحو 9,800 هدف إرهابي، من بينها آلاف منصات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، ومخازن الأسلحة والذخيرة، ومواقع القيادة. كذلك تمت مصادرة 85,000 قطعة سلاح وذخيرة، وتدمير 1,100 بنية تحتية تحت الأرض قرب الحدود.
وخلال القتال، تمت تصفية ما بين 4,000 إلى 5,000 قائد وعنصر، كما أصيب نحو 9,000 آخرين خرجوا من دائرة القتال. وقد ألحق جيش الدفاع أضرارًا جسيمة بسلسلة القيادة التابعة لحزب الله، بدءًا نصر الله في قمة الهرم القيادي، وصولًا إلى المستويات الميدانية الدنيا.
كما ألحق جيش الدفاع ضررًا بالغًا بقدرات النيران لدى حزب الله، بما في ذلك 70%-80% من منصات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، مما جُرّد حزب الله من قدرته المركزية الأساسية. كما وتمت إزالة تهديد الخطة الهجومية الممنهجة لحزب الله المسماة "خطة احتلال الجليل".
ومنذ انتهاء العملية ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تعمل قيادة المنطقة الشمالية ووحداتها بجهد متواصل لإحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء قوته. في هذه الفترة تم القضاء على أكثر من 300 مخرب وضرب أكثر من 300 هدف إرهابي. كما نفذت الفرقة 91 نفذت أكثر من 1,000 عملية مداهمة ونشاط عملياتي في المنطقة الدفاعية الأمامية المتقدمة".
أخبار لبنان
الإسرائيلي
يستعرض
حصيلة
عملياته
الله:
الأهداف
المدمرة
وآلاف
القتلى
والجرحى
التالي
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
عودة: مسيرة الخلاص صعبة لكنها تقود إلى التحرر من أسر الخطيئة ونير الإستعباد للشر
السابق
0
أخبار لبنان
09:31
الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان
أخبار لبنان
09:31
الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان
0
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
0
أخبار دولية
08:50
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
أخبار دولية
08:50
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
0
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
أمن وقضاء
07:10
أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
