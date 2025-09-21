عودة: مسيرة الخلاص صعبة لكنها تقود إلى التحرر من أسر الخطيئة ونير الإستعباد للشر

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس. وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "خلاصنا مرتبط بخيارنا وحريتنا. المسيح فتح لنا الطريق ودعانا، تاركا لنا حرية الإختيار. المسيرة صعبة لأنها تتطلب تواضعا وتضحية وإنكارا للنفس وحملا للصليب، وهذا يتجلى في كل موقف يختار فيه الإنسان أن يضع مشيئة الله فوق مشيئته، وأن يشهد للحق في عالم يسوده الكذب والرياء، وأن يكون محبا في مجتمع قائم على الحسد والحقد، وأن يبقى أمينا لإيمانه ومبادئه بين أناس يقدمون المصلحة على الأخلاق، ويؤمنون أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا قمة الأنانية واللاإنسانية. سمعنا الرب يسوع يقول في إنجيل اليوم « من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه». في هذا الزمن الشرير، وفيما العالم أعمى عما يحدث، أخرس عن التعبير عن رفض همجية الإنسان والشر الذي يقترفه، المسيحي مدعو للشهادة لإيمانه وحمل صليب المحبة والوداعة والنقاوة والشهادة للحق في وجه الظلم والقتل والتجويع والتهجير والإبادة، مدعو للثورة على انعدام الإنسانية وتدهور الأخلاق وسيادة المصلحة. مسيرة الخلاص صعبة لكنها تقود إلى التحرر من أسر الخطيئة ونير الإستعباد للشر، تقود إلى الإتحاد بالله وإلى القيامة والفرح السماوي".



واضاف: "لم تبدأ علاقة الرب يسوع بنا مع قرارنا بالإيمان به، بل مع الحدث التاريخي ببذله نفسه على الصليب، وهذا البذل دليل محبته لنا، التي هي أساس كل ما يجلب لنا الخلاص. أما محبتنا فهي أقل ما يمكننا فعله للدلالة على أننا تلقينا فعلا عطية الله في المسيح. الإيمان الذي هو جوابنا على عطية الله لا يؤمن لنا الخلاص، ولا يمكن أن يكون برهانا على أنه إيمان حقيقي بابن الله الذي أحبنا، إن لم يمر بامتحان المحبة اليومي، الذي لا ينتهي إلا بموتنا. لذا، دعوتنا اليوم أن نتعلم كيف نحب الآخر ونتقبله، كائنا من كان، من دون أن نذوب فيه أو نتعلق به أو نتأثر بأفكاره وإيمانه، بل أن نثبت على صخرة المسيح، إيمانيا وجسديا، فتصبح محبتنا تلقائية تجاه كل إنسان، لأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، دون أن يذكر لونا أو دينا أو طائفة أو جنسا. فأحبوا الجميع محبتكم للمسيح".



