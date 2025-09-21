الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



هاجم الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر “حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.وقال إنّه عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.ولفت أدرعي إلى “مقتل عدد من المدنيين نتيجة الغارة”، مشددًا على أنّ الجيش الإسرائيليّ يبدي اسفه عن اصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم.وأشار إلى أنّه يتم التحقيق في الحادث.