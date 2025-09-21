الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸نتيجة الغارة قتل عدد من المدنيين. يبدي جيش الدفاع اسفه عن اصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم. يتم…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025
