الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نشاطات الرئيس عون في نيويورك...
أخبار لبنان
2025-09-22 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نشاطات الرئيس عون في نيويورك...
يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم بتوقيت نيويورك (السابعة مساء بتوقيت بيروت) لقاءاته في مقر الامم المتحدة مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة والتي تصادف هذا العام ذكرى مرور 80 سنة على تأسيس المنظمة الدولية. وستكون مناسبة لتبادل الآراء والمعطيات حول التطورات في لبنان والمنطقة، اضافةً الى العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول.
وكان الرئيس عون عقد مساء امس (بتوقيت نيويورك) فجر اليوم (بتوقيت بيروت) اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك الذين طرحوا مجموعة واسعة من الأسئلة المرتبطة بالوضع في لبنان، ومنها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، والبنية التحتية، إضافةً إلى قضايا التحول الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ومستشارة رئيس الجمهورية روعة حاراتي، تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية، ودور الجيش اللبناني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وملف إعادة إعمار الجنوب.
وعرض الرئيس عون للواقع الراهن، فيما قدم المشاركون أفكارًا واقتراحات لتحسين الأوضاع، وأبدوا استعدادهم للاستفادة من علاقاتهم للمساهمة في دعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات.
وتمحور النقاش خلال اللقاء حول جملة من القضايا الأساسية، أبرزها الوضع السياسي وتداعيات الحرب، ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وملف البنية التحتية، وسبل إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان. كما تناول الحديث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وملف اقتراع المغتربين، والتحول الرقمي وشبكة الإنترنت، وكيفية استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة ومؤسساتها، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتلك التي يتم العمل على تحقيقها.
وخلال اللقاء، شدد الرئيس عون على ان عودة لبنان الى لعب دوره في المنطقة تتطلب عودة الاستثمارات اليه، وهي تحتاج الى شروط اساسية اهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي، وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظرًا الى اهميته، بالتوازي مع خطوات اخرى تصب كلها في مصلحة لبنان واللبنانيين والمنتشرين من اصل لبناني في كل اصقاع الارض.
واشاد الرئيس عون بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعمًا لوطنهم، داعيًا اياهم الى الاستثمار في لبنان بعد ان باتت الارضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة.
واعرب اعضاء الوفد عن شكرهم للرئيس عون على اللقاء الذي خصهم به، واكدوا دعمهم للبنان وللرؤية التي يعمل من اجلها رئيس الجمهورية للنهوض بالبلد.
أخبار لبنان
الرئيس
نيويورك...
التالي
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة
هذا ما قاله وزير المال لـ"الأخبار" عن ملف اعادة الاعمار وتحسين رواتب القطاع العام...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-20
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك
أخبار لبنان
2025-09-20
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك
0
أخبار لبنان
2025-07-24
الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط
أخبار لبنان
2025-07-24
الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2025-08-25
وفد الجمعية السويسرية - اللبنانية برئاسة باتريسيا لاشا أطلع الرئيس عون على نشاطات الجمعية ومنها التحضير لمؤتمر للمحافظين والقائمقامين في الدول الفرنكوفونية يُعقد في بيروت أواخر العام 2026
آخر الأخبار
2025-08-25
وفد الجمعية السويسرية - اللبنانية برئاسة باتريسيا لاشا أطلع الرئيس عون على نشاطات الجمعية ومنها التحضير لمؤتمر للمحافظين والقائمقامين في الدول الفرنكوفونية يُعقد في بيروت أواخر العام 2026
0
أخبار لبنان
2025-08-06
لقاء جمع المدير الإقليميّ لمنظمة " الاونيسكو" في بيروت بالرئيس عون: اطلاع على نشاطات المكتب الإقليميّ
أخبار لبنان
2025-08-06
لقاء جمع المدير الإقليميّ لمنظمة " الاونيسكو" في بيروت بالرئيس عون: اطلاع على نشاطات المكتب الإقليميّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
كركي: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون
أخبار لبنان
03:13
كركي: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون
0
أخبار لبنان
03:12
التقدميّ الاشتراكيّ دان الجريمة الإسرائيلية في بنت جبيل
أخبار لبنان
03:12
التقدميّ الاشتراكيّ دان الجريمة الإسرائيلية في بنت جبيل
0
أمن وقضاء
02:54
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة
أمن وقضاء
02:54
تدابير سير في وسط بيروت بمناسبة إقامة اعتصام لرابطة قدامى القوى المسلّحة
0
أخبار لبنان
02:53
عون صليبا تقدّمت بإخبار في شأن الجرائم البيئية الجسيمة
أخبار لبنان
02:53
عون صليبا تقدّمت بإخبار في شأن الجرائم البيئية الجسيمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
16:03
من هي الإعلامية التي نالت موركس تكريمي كـ"إعلامية لبنانية متميّزة" في موركس دور 2025؟
فنّ
16:03
من هي الإعلامية التي نالت موركس تكريمي كـ"إعلامية لبنانية متميّزة" في موركس دور 2025؟
0
فنّ
16:13
فنانة لبنانية قديرة تحصد جائزة موركس أفضل ممثلة لبنانية – دور أول في الموركس دور
فنّ
16:13
فنانة لبنانية قديرة تحصد جائزة موركس أفضل ممثلة لبنانية – دور أول في الموركس دور
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
بالفيديو
d-none hideMe
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
0
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
0
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
0
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
0
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
فنّ
17:17
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
2
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
3
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
4
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
5
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
6
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
7
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
8
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
12:01
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More