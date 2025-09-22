الأخبار
نشاطات الرئيس عون في نيويورك...

أخبار لبنان
2025-09-22 | 00:23
نشاطات الرئيس عون في نيويورك...

يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم بتوقيت نيويورك (السابعة مساء بتوقيت بيروت) لقاءاته في مقر الامم المتحدة مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة  والتي تصادف هذا العام ذكرى مرور 80 سنة على تأسيس المنظمة الدولية. وستكون مناسبة لتبادل الآراء والمعطيات حول التطورات في لبنان والمنطقة، اضافةً الى العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول.

وكان الرئيس عون عقد مساء امس (بتوقيت نيويورك) فجر اليوم (بتوقيت بيروت) اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك الذين طرحوا مجموعة واسعة من الأسئلة المرتبطة بالوضع في لبنان، ومنها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، والبنية التحتية، إضافةً إلى قضايا التحول الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ومستشارة رئيس الجمهورية روعة حاراتي، تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية، ودور الجيش اللبناني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وملف إعادة إعمار الجنوب.

وعرض الرئيس عون للواقع الراهن، فيما قدم المشاركون أفكارًا واقتراحات لتحسين الأوضاع، وأبدوا استعدادهم للاستفادة من علاقاتهم للمساهمة في دعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات.

وتمحور النقاش خلال اللقاء حول جملة من القضايا الأساسية، أبرزها الوضع السياسي وتداعيات الحرب، ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وملف البنية التحتية، وسبل إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان. كما تناول الحديث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وملف اقتراع المغتربين، والتحول الرقمي وشبكة الإنترنت، وكيفية استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة ومؤسساتها، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتلك التي يتم العمل على تحقيقها.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس عون على ان عودة لبنان الى لعب دوره في المنطقة تتطلب عودة الاستثمارات اليه، وهي تحتاج الى شروط اساسية اهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي، وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظرًا الى اهميته، بالتوازي مع خطوات اخرى تصب كلها في مصلحة لبنان واللبنانيين والمنتشرين من اصل لبناني في كل اصقاع الارض.

واشاد الرئيس عون بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعمًا لوطنهم، داعيًا اياهم الى الاستثمار في لبنان بعد ان باتت الارضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة.

واعرب اعضاء الوفد عن شكرهم للرئيس عون على اللقاء الذي خصهم به، واكدوا دعمهم للبنان وللرؤية التي يعمل من اجلها رئيس الجمهورية للنهوض بالبلد.

