التقدميّ الاشتراكيّ دان الجريمة الإسرائيلية في بنت جبيل

دان الحزب التقدميّ الإشتراكيّ الجريمة الموصوفة التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ، بحقّ أطفال ومدنيّين، من مدينة بنت جبيل.



وأكّد مجددًا، الحاجة إلى تحرّك دوليّ جدّيّ، لتطبيق اتفاق وقف النار.



وطالب الحزب التقدميّ الإشتراكيّ الدول الراعية لاتفاق "وقف العمليات العدائية" والمشرفة على "الميكانيزم"، بالقيام بدور فعليّ يُردع إسرائيل.



ودعا تلك الدول والمجتمع الدوليّ إلى التحرك السريع، لفرض تطبيق الاتفاق بالتوازي مع مسار تطبيق القرار الأمميّ 1701.