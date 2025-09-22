حيدر إلى باكو للتفاوض على انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر على رأس وفد بيروت متوجهًا إلى العاصمة الأذرية باكو، حاملًا تفويضًا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للتفاوض مع منظمة التعاون الإسلامي حول انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع للمنظمة وطرح مبادرة لاعتماد بيروت مقرًا إقليميًا للمركز.



وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة رسمية وجهتها المنظمة للبنان للمشاركة في الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتثبيت موقع لبنان في ملفات العمل والتنمية داخل العالم الإسلامي.