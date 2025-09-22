الحجار استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي: لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه صباح اليوم، مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، في حضور المدير العام اللواء رائد عبدالله، وتخلل الإجتماع عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.



وشدّد الحجار في خلال اللقاء، على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة، حفاظاً على الأمن والإستقرار"، داعياً إلى "العمل على وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض".



كما أكد "أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري، إلى جانب الجيش اللبناني في المهمات التي يقومون بها، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة".



وكان اللقاء مناسبة جدد في خلالها الوزير الحجار التزامه الكامل "متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمعيشية"، مؤكداً أنه "سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء".