مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة

أخبار لبنان
2025-09-22 | 04:23
مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة
مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة

أعلنت مصلحة الاقتصاد الإقليمية في الجنوب أنه "بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو وبعد متابعة حثيثة من قبل مصالح الاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة وبالتعاون مع بلدية صيدا وبعد التثبت من تنفيذ الشروط المطلوبة لجهة تحسين وضع مسلخ صيدا، تم رفع التقرير النهائي الى  محافظ الجنوب من قبل رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة المهندسة ميساء حدرج، وعليه سيتم اعادة فتح المسلخ مع التشديد على وجوب الالتزام بمراقبة آلية العمل (الذبح والتسليم) ولاسيما من ناحية وجود طبيب بيطري للكشف على الذبيحة".

أخبار لبنان

الاقتصاد

جنوباً:

إعادة

التثبت

تنفيذه

الشروط

المطلوبة

