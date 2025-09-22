البزري للـLBCI: الحكومة وعدت بتقديم الانتظام الماليّ ولا أؤمن يإصلاح مصرفيّ حقيقيّ من دون محاسبة

أكّد النائب عبد الرحمن البزري أنّ في صيدا، هناك تدخل بين النسيجين اللبنانيّ والفلسطينيّ، موضحًا أنّ منظمة التحرير الفلسطينية أكّدت أنها تقوم بما يلزم لتسليم السلاح للدولة اللبنانية.



ولفت في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد"، إلى أنّ الفصائل الإسلامية تؤدّي دورًا من الاستقرار أحيانًا، أكثر من عامل تفجير.



وشدّد على أنّ المطلوب من اللبنانيين التضامن وتسهيل الخروج من مأزق الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى وجود حركة تضامنية دولية جدية للمرة الأولى.



أمّا في شأن الأزمة المالية، فأكّد البزري أنّ الحكومة وعدت بتقديم الانتظام الماليّ أو ما يُعرف بالفجوة المالية حتى نهاية أيلول.



وقال: "هناك جدول عمّن يتحمّل مسؤولية هذه الفجوات وآخر من يتحمّلها هو المواطن حسب ما دُوّن سابقًا".



وأضاف: "لا أؤمن يإصلاح مصرفيّ حقيقيّ من دون محاسبة فكيف للحاكم أن يُخلى سبيله بسبب وضعه الصحّيّ أو عدم محاكمته بينما هناك عشرات الموقوفين الذين لم يُحاكموا بعد ولم تُخل سبُلهم".