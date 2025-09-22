رئيس الإتحاد العماليّ العام طالب باطلاق المعاينة الميكانيكية والتشدد في مراقبة قوانين السير

طالب رئيس الإتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر وزير الداخلية والبلديات بالبدء بالإجراءات القانونية الآيلة إلى إطلاق المعاينة الميكانيكية التي كادت أن تحصل في شهر كانون الأول 2023 بعدما أتمت هيئة الشراء العام كل التدابير المتعلقة بها وتوقفت حينه بسحر ساحر.



واعتبر أنّ ذلك يأتي "حفاظًا على السلامة العامة المرورية المفقودة كليًا لعدم توفر الصيانة اللازمة لعدد كبير من السيارات والشاحنات وباصات نقل التلاميذ".



وطالبه بـ"التشدد في مراقبة قوانين السير وتطبيقها، خصوصًا في ما يخص الموتوسيكلات المتفلتة من دون تراخيص ودون تدابير حماية والشاحنات وتوقيت سيرها تسهيلًا للمرور ومنعًا لأزمات السير المتفاقمة يومًا بعد يوم".