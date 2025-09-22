الأخبار
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-09-22 | 06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
2min
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

أعلن العميد شامل روكز الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية.

وأوضح، بعد اجتماع وفد من "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، أنّه اتُفق على صرف منحتين إضافيتين خلال هذا الشهر، "وقد  تعهد وزير المالية بذلك".

وإلى النقطة الأولى، أضاف النقاط التالية:

"ثانيًا: التعويضات المدرسية تقرر مساواتها مع المدنيين وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة مئة في المئة كاملة.

ثالثًا: إنشاء لجنة للرواتب والأجور ستشكل لجنة بين  المتقاعدين ووزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ومهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة.

رابعًا: إدخال العطاءات في صلب الراتب اي سيتم إدخال كافة العطاءات والمنح التي اتخذت سابقا ضمن صلب الراتب، بحيث لا توزع بشكل منفصل، ولا سيما بالنسبة للمتقاعدين.

خامسًا: تصحيح التعويضات العائلية وتقرر رفع هذه التعويضات اي تعويضات الزوجة،  والأولاد، وكذلك التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها.

وأكّد وضع فقرة أو اثنتين في فذلكة الموازنة تتحدث "عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام من ضمنهم العسكريين والمتقاعدين منهم وهو أمر مهم جدًا في الموازنة التي سترفع لحفظ حقنا والوصول الى تحقيق الحقوق التي نريدها من خلال الموازنة".

ولفت إلى اللجنة المشكلة التي تبحث في موضوع الرواتب في المرحلة المقبلة اي نسبة 40/ و 50/ لاستكمالها والحصول على مئة في المئة في الفترة المقبلة.

وقال: "هو ما سيبحث بين اللجنة التي ستضم المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية وبين الوزراء، كما ان الموضوع سيطال القطاع العام باكمله، واتمنى من كل المتقاعدين الموجودين في الشوارع ملاقاتنا امام مسجد محمد الامين".

