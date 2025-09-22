الأخبار
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
2025-09-22
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك أن "نتنياهو لا يهتم بالحدود وبالخطوط الحمراء وسيذهب إلى أي مكان ويفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة."
وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار إلى أن "الوضع في لبنان صعب جدًا، ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة."
وقال: "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب الله".
ولفت الى أن حزب الله يعيد بناء قوته وأن على الحكومة أن تتحمل المسؤولية.
وأضاف: "حزب الله عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها".
وقال: "أعتقد أن ترامب لديه خطة بشأن غزة ويجب أن ينتهي هذا الوضع."
وأضاف: "وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح."
واعتبر أن "خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جيدة" لكنها بلا جدوى ولا تساعد."
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله
2025-08-26
الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله
صحف اليوم
مصدر "الأنباء الكويتية": برّاك حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح "حزب الله"
صحف اليوم
مصدر "الأنباء الكويتية": برّاك حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح "حزب الله"
خبر عاجل
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
اخترنا لكم
تقارير نشرة الاخبار
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
تقارير نشرة الاخبار
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
آخر الأخبار
وزيرة التربية: فور تبلغنا خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة كلفا من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع
آخر الأخبار
وزيرة التربية: فور تبلغنا خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة كلفا من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع
أخبار لبنان
"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية
أخبار لبنان
"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية
أخبار دولية
كاتس: لن نغادر جبل الشيخ
أخبار دولية
كاتس: لن نغادر جبل الشيخ
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
الهند قلقة من فرض ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة لقطاع التكنولوجيا
أخبار دولية
الهند قلقة من فرض ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة لقطاع التكنولوجيا
آخر الأخبار
أمال شحادة: نتنياهو يعقد يوم غد الأحد اجتماعا بمشاركة كبار الوزراء ومسؤولين أمنيين لمناقشة احتمال التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا
آخر الأخبار
أمال شحادة: نتنياهو يعقد يوم غد الأحد اجتماعا بمشاركة كبار الوزراء ومسؤولين أمنيين لمناقشة احتمال التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا
آخر الأخبار
التحكم المروريّ: قطع السير من تقاطع الاسكوا في اتجاه ساحة رياض الصلح من بعض المحتجين وتحويله في اتجاه الطرق المجاورة
آخر الأخبار
التحكم المروريّ: قطع السير من تقاطع الاسكوا في اتجاه ساحة رياض الصلح من بعض المحتجين وتحويله في اتجاه الطرق المجاورة
آخر الأخبار
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قناريت - صيدا ما بين الساعة 16.30 والساعة 17.00
آخر الأخبار
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قناريت - صيدا ما بين الساعة 16.30 والساعة 17.00
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
تقارير نشرة الاخبار
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
أخبار لبنان
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أمن وقضاء
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك
أخبار دولية
ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك
منوعات
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
فنّ
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
الأكثر قراءة
أمن وقضاء
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أخبار لبنان
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
أخبار لبنان
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
فنّ
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
خبر عاجل
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
خبر عاجل
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
خبر عاجل
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
فنّ
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
خبر عاجل
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
خبر عاجل
نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
