براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

وقال: "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب الله".

رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك أن "نتنياهو لا يهتم بالحدود وبالخطوط الحمراء وسيذهب إلى أي مكان ويفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة."وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار إلى أن "الوضع في لبنان صعب جدًا، ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة."