النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي

جدّد نادي الرياضي بيروت وشركة OMT تعاونهما للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026 خلال مؤتمر صحفي أُقيم في مقرّ النادي في المنارة بحضور رئيس النادي المهندس مازن طبّارة، ورئيس مجلس إدارة شركة OMT السيد حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة السيدة جويا معوّض، وأعضاء الفريق وممثّلين عن الشركة.

وشدد طبّارة على أهميّة هذه الخطوة مع شركة OMT وعلى الثقة المتبادلة بين الطرفين.وأوضح المشاريع المستقبلية التي ستجمع بين نادي الرياضي ومشجّعيه وتطبيق OMT Pay، ما يزيد التناغم بينهم ويحفّز الفريق على تطوير أدائه.من جهته، لفت أبو زيد الى أن هذا التعاون يجمع بين الرياضة والابتكار، والتكنولوجيا ولعبة كرة السلّة.وقال: "سنعلن قريبًا عن تجربة رقمية جديدة تجمع بين النادي الرياضي ومشجّعيه، وتطبيق OMT Pay، هذا التطبيق الذي يشجّع بميزاته على التخفيف من استخدام الكاش وتعزيز الشمول المالي".وقدّم طبّارة خاتم البطولة إلى شركة OMT تقديرًا للشراكة المستمرّة، والتُقطت صورة تذكارية.