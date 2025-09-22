الجميل شدد أمام ماغرو على أهمية الضغط دوليًا لتنفيذ الالتزامات والقرارات الدولية

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو، في التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.



كما بحثا في موضوع سلاح "حزب الله" ودور لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مع التشديد على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يُحصر السلاح بيدها وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.



وأكّدا أهمية التزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة منها، ودور المجتمع الدوليّ، لا سيما فرنسا في الضغط على الأطراف المعنيين بالمسار الدوليّ جميعهم لضمان حسن التنفيذ، بما يشمل الجانب الإسرائيليّ.



وتطرق البحث أيضًا إلى التطورات الداخلية، ولا سيما الاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الأساسية التي تشكّل مدخلًا أساسيًا لإعادة النهوض الاقتصادي في لبنان.