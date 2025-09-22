الرئيس عون إلتقى رئيس فنلندا: الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي

الرئيس جوزاف عون شدّد أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701، لافتاً إلى أن إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين، مشيراً إلى أن… pic.twitter.com/PZZois0x9l
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 22, 2025
