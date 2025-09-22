الرئيس عون إلتقى رئيس فنلندا: الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701.



ولفت إلى أن إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي.