الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
2025-09-22 | 14:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن لبنان يقف اليوم عند مفترقِ طرقٍ.
وقالت: "إن تعافي وطننا واستقراره يعتمدانِ على وقف الحربِ على لبنان والمضيِّ في ورشة الإصلاحِ السياسيّ والاقتصادي، وهذا يمرّ أيضا عبرَ تمكينِ المرأة والثقة بقدراتها، فدورها ليس رمزيا، بل جوهريا وأساسيا في بناء السلامِ والعدالة والازدهارِ".
وشددت على أن سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلامِ الشرقِ الأوسط، قائلة: "فحين يستقرّ لبنان ويستعيد سلامه، تستقرّ دول الجوارِ وتتغذّى من إشعاعه، ومعها تستقرّ أحوال المرأة اللبنانيّة وكلّ نساء الشرق وتستعيد دورها وروعتها. أمّا في الداخل فنهج جديد بدأ يؤمن بألا سيادة حقيقية في لبنان إن لم تكنِ السيّدات أسياد مصيرِهنّ، ولا إعادة إعمار ولا بناء دولة فعلية إن غابت المرأة عن أروقة سلطاتها، ولا ازدهارا اقتصاديا إن تمّ حرمان المرأة من حقّها في التعليمِ والعمل والمساواة".
كلام السيدة الأولى جاء خلال القائها كلمة لبنان في الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة "اعلان منهاج عمل بيجين"، الذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
نص الكلمة
وجاء في نص كلمة اللبنانية الأولى: "السيدةُ الرئيسة، أصحابَ السعادةِ، سيداتي سادتي، يشرفني أن أقفَ أمامكم اليومَ ممثّلةً لبنانَ، ونحن نحيي الذكرى الثلاثين لإعلانِ ومنهاجِ عملِ بيجين، وهو الركيزةُ الأساسيَّةُ في التزامِنا العالميِّ المشتركِ بالمساواةِ بينَ الجنسين وتمكينِ المرأةِ. قبل ستةِ أشهرٍ، وفي الدورةِ التاسعةِ والستينَ للجنةِ وضعِ المرأةِ، تحدّثتُ عن التضحياتِ البطوليَّةِ للمرأةِ اللبنانيَّةِ، التي ساهمتْ في صمودِ المجتمعِ اللبنانيِّ في الأزماتِ المختلفةِ والمتعدّدةِ التي عصفتْ بلبنانَ… وما زالت.
اليومَ، يقفُ لبنانُ عندَ مفترقِ طُرُقٍ. إنَّ تعافي وطنِنا واستقرارَه يعتمدانِ على وقفِ الحربِ على لبنانَ والمضيِّ في ورشةِ الإصلاحِ السياسيِّ والاقتصاديِّ، وهذا يمرُّ أيضًا عبرَ تمكينِ المرأةِ والثقةِ بقدراتِها. فدورُها ليس رمزيًّا، بل جوهريًّا وأساسيًّا في بناءِ السلامِ والعدالةِ والازدهارِ.
وانطلاقًا من ذلك، لا يمكنُ للبنانَ أن يبقى أسيرًا لحساباتِ الحربِ التي تفرضُها عليه القوى المحيطةُ به، فانعكاساتُها لا تؤدّي إلّا إلى زيادةِ مآسي اللبنانيّينَ لا سيّما النساءَ منهم. والمسؤولونَ عن التحدّياتِ التي تواجهُ المرأةَ في لبنانَ هم أطرافٌ من الخارجِ والداخلِ. فللخارجِ أقولُ: إنَّ سلامَ لبنانَ ووقفَ الحربِ فيه هو من سلامِ الشرقِ الأوسطِ. فحينَ يستقرُّ لبنانُ ويستعيدُ سلامَه، تستقرُّ دولُ الجوارِ وتتغذّى من إشعاعِه، ومعها تستقرُّ أحوالُ المرأةِ اللبنانيَّةِ وكلُّ نساءِ الشرقِ وتستعيدُ دورَها وروعتَها. أمّا في الداخلِ فنهجٌ جديدٌ بدأ يؤمنُ بأنْ لا سيادةَ حقيقيَّةَ في لبنانَ إن لم تكنِ السيّداتُ أسيادَ مصيرِهِنَّ، ولا إعادةَ إعمارٍ ولا بناءَ دولةٍ فعليَّةٍ إن غابتِ المرأةُ عن أروقةِ سلطاتِها، ولا ازدهاراً اقتصاديًّا إنْ تمَّ حرمانُ المرأةِ من حقِّها في التعليمِ والعملِ والمساواةِ.
إنَّ لبنانَ ملتزمٌ بتحويلِ إعلانِ بيجين من نصوصٍ إلى أفعالٍ، وبإعدادِ وإقرارِ خططِ العملِ الوطنيَّةِ الثانيةِ لتنفيذِ قرارِ مجلسِ الأمنِ رقم 1325 حولَ المرأةِ والسلامِ والأمنِ. ونحنُ على أتمِّ الاستعدادِ للعملِ مع جميعِ الشركاءِ كي نضمنَ لكلِّ فتاةٍ وامرأةٍ في لبنانَ العيشَ بكرامةٍ ومساواةٍ وسلامٍ.
وفي بلاد الحاضرين هنا نساءٌ لبنانيّاتٌ، انظروا إلى إبداعِهِنَّ ومساهمتِهِنَّ في بناءِ دولِكم وتخيّلوا معي وجهَ الشرقِ لو أُعطيتْ نساءُ لبنانَ فرصةَ العيشِ بسلامٍ".
أخبار لبنان
نعمت عون
نيويورك
لبنان
سلام
التالي
الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة
إرجاء جلسات لجان الإعلام والمال والتربية "إستنكارًا لمجزرة بنت جبيل"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-26
وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع قطر من أجل السلام في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-08-26
وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع قطر من أجل السلام في الشرق الأوسط
0
صحف اليوم
2025-08-12
غسان سلامة لـ"الشرق الأوسط": القطاع الثقافي في لبنان مداخيله تفوق الزراعة
صحف اليوم
2025-08-12
غسان سلامة لـ"الشرق الأوسط": القطاع الثقافي في لبنان مداخيله تفوق الزراعة
0
أخبار لبنان
2025-07-30
متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام
أخبار لبنان
2025-07-30
متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام
0
آخر الأخبار
15:17
الرئيس الفرنسي: نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
15:17
الرئيس الفرنسي: نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:57
مستشفى المقاصد: ما يصدر من قرارات من الضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا ويهدّد استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج
أخبار لبنان
14:57
مستشفى المقاصد: ما يصدر من قرارات من الضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا ويهدّد استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-20
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
2025-09-20
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
0
فنّ
2025-09-21
فنانة لبنانية قديرة تحصد جائزة موركس أفضل ممثلة لبنانية – دور أول في الموركس دور
فنّ
2025-09-21
فنانة لبنانية قديرة تحصد جائزة موركس أفضل ممثلة لبنانية – دور أول في الموركس دور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة IPT النفطية وبالشراكة مع Elf تدشّن Lounge للسيارات هو الأول من نوعه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة IPT النفطية وبالشراكة مع Elf تدشّن Lounge للسيارات هو الأول من نوعه في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
2
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
3
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
4
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
خبر عاجل
05:28
العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين
5
فنّ
19:30
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
فنّ
19:30
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
6
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
7
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
8
خبر عاجل
07:07
توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها
خبر عاجل
07:07
توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More