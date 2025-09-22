الأخبار
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
2025-09-22
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
تم اليوم إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء بحسب ما أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وأكدت أن المساعي مستمرة لاطلاق جميع المخطوفين ولا سيما المختطفات بناءً على خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتي تبنّى الاتفاق الثلاثي بين دمشق وعمّان وواشنطن فحواها.
وفي السياق، أوضح القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر غضبان للـLBCI أنه كان يجب اطلاق 110 معتقلين من دمشق مقابل 30 معتقل في السويداء، ولكن لم ينجح هذا الاتفاق.
وشرح أن الحزب تأكد اليوم من افراج 24 من الرجال الموقوفين.
وأشار الى أنه لا لوائح دقيقة بأرقام الموقوفين في دمشق وأن هذه الأرقام على انخفاض مع ايجاد بعض المفقودين النساء.
وكشف أنه "بقيت لائحة من 36 امرأة مفقودة، ولكن بحسب الاتصالات فإن الأعداد أقل بكثير ولكن لا معلومات دقيقة حتى الان".
أخبار لبنان
الاشتراكي
إطلاق
معتقلا
السويداء...
غضبان
للـLBCI
