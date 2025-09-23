رجي التقى البديوي في نيويورك: تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت

التقى وزير الخارجية يوسف رجي، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، حيث تم عرض للعلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان ودول مجلس التعاون، وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزها.



وأعرب البديوي عن "دعم مجلس التعاون لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والتنمية".



واقترح "تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت خلال عام 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع المزيد من الفرص الاستثمارية بين دول الخليج ولبنان".



ورحب رجي بهذا المقترح، مشدداً على "أهمية تضافر الجهود لتطوير علاقات التعاون البناءة"، مشيراً إلى "ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان ودول الخليج العربي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة".