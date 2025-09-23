الأخبار
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

أخبار لبنان
2025-09-23 | 04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

عقد النواب جورج عقيص ، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، أحمد الخير، أديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

وتحدث النائب ميشال الدويهي باسمهم، قائلا: "تداعى النواب التسعة الذين وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128نائبا فقط، والذين يمثلون 61 نائبا  وقعوا عريضة طالبوا فيها رئيس المجلس النيابي بوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة".

ولفت إلى أنّ جلسة لهيئة مكتب المجلس ستُعقد غدًا. وقال: "نحن، النواب التسعة، نطالب رئيس المجلس وهيئة المكتب بإدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة. فهذا الموضوع سياسي، قانوني ودستوري، ونحن، بما نمثّله سياسيًا، لن نتراجع عنه، لأنه يمسّ مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ويطال حق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصيرهم. المهل تضيق، وبالتالي على المجلس النيابي أن يحسم هذا الموضوع في أقرب وقت. ومن هنا، نُجدّد مطالبتنا بإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت، لكي يتبيّن من مع حق المغتربين في التصويت، ومن ضده، ومن معه".

أخبار لبنان

نواب

ميشال الدويهي

تصويت

المغتربين

الهيئة العامة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: كان المطلوب من رئيس المجلس أن يسمح بالتصويت على صفة العجلة لأنه اقتراح معجّل مكرر ولهذا طلبنا إدراجه على جدول الأعمال وهيئة المكتب تجاهلت الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-25

9 بنود على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية الإثنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-01

النائب الياس حنكش للـLBCI: لا مكان للفوقية أو السيطرة في التعاطي بعد اليوم وهناك أكثرية تؤيد إدراج تصويت المغتربين لـ128 نائباً وسنربح هذه المعركة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

بدء الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الحريري شاكراً السعودية وفرنسا: مبروك للشعب الفلسطيني يوم الاعتراف التاريخي

LBCI
أخبار لبنان
05:50

دريان نعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

LBCI
أخبار لبنان
05:45

الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
05:31

كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية

LBCI
منوعات
2025-09-19

بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور تنعى شهدائها الاطفال في مجزرة بنت جبيل وتقفل أبوابها الاثنين حدادًا على أرواحهم

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:51

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
08:45

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

