وزير الزراعة يستقبل ملكة جمال لبنان ندى كوسا: شراكة ملهمة من أجل الزراعة المستدامة وحماية البيئة

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في الوزارة ملكة جمال لبنان ندى كوسا، في زيارة خُصّصت لبحث سبل التعاون في مجالات التوعية الزراعية والبيئية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في دعم التنمية الريفية.



ورحّب هاني بالضيفة، معتبرًا حضورها قيمة مضافة إلى العمل الوطني والإنمائي.

وقال: "يسرّني أن أرحب بك في وزارة الزراعة، فنحن نرى فيك وجهًا مؤثرًا وملهمًا قادرًا على أن يكون سفيرًا لرسائل الزراعة المستدامة وحماية البيئة. إن انخراطك الفعّال في حملات الوزارة، وتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية اللبنانية، ونشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي، هو رسالة وطنية وإنسانية بامتياز. كما نتطلع إلى أن تساهمي في نقل هذه الرسائل إلى المدارس والجامعات والشباب، وتسليط الضوء على دور المرأة في التنمية الريفية، لتكوني مصدر إلهام للأجيال المقبلة".



وأشار هاني إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لفتح شراكات جديدة مع الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وقال: "إن حضور ندى كوسا يضيف بعدًا إنسانيًا وشبابيًا لجهودنا، ويعزز رسالتنا في جعل لبنان أكثر خضرة واستدامة، وترسيخ قيم الزراعة والبيئة بأسلوب قريب من قلوب الناس وجاذب لاهتمامهم".



من جهتها، عبّرت كوسا عن اعتزازها بلقاء الوزير وما استمعت إليه من خطط ومبادرات، وقالت: "يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة التي تهدف إلى دعم المزارع اللبناني ومساعدته على التمسّك بأرضه والعيش الكريم. وأؤكد انفتاحي على المشاركة في أي نشاط أو حملة تساهم في نشر الوعي الزراعي والبيئي، وتعزيز قيمة الزراعة كركيزة أساسية في حياة كل لبناني."



واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة التنسيق بين وزارة الزراعة وملكة جمال لبنان لإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف المدارس والجامعات والمجتمع المدني، بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا الزراعية والبيئية، وتشجيع الجيل الجديد على الانخراط في مسيرة التنمية بروح من المسؤولية والأمل، وبصورة تجعل من الزراعة رسالة حياة وثقافة وطنية.