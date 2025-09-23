دريان نعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "العلامة المربي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية".



وقال: "باسمي وباسم دار الفتوى ومجلس المفتين في لبنان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكل المؤسسات التابعة لدار الفتوى تلقينا بحزن واسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي خسره المسلمون في العالمين الإسلامي والعربي".



وأضاف: "فقد كان نجما ساطعا في سماء العلماء ومثال العالم الفذ الفقيه المتواضع، وعالماً كبيراً وفقيهاً بارعاً، وواحدا من كبار علماء الأمة الإسلامية الذي عمل طيلة حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وتميزت مسيرته بالتسامح والمحبة والانفتاح وبالكلمة الساطعة ومكارم الأخلاق والحكمة والاعتدال وسعة الصدر والشجاعة والجرأة في قول الحق وتوحيد صفوف المسلمين وجمع شملهم بحكمة وروية".



وتابع: "نتمنى لأهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جنَّاته وينزله منازل الأبرار مع النَبيِّين والصدِّيقين والشهداء وحَسُنَ أولئك رفيقا".