اللواء حسن شقير: لبنان مقبل على أيام أفضل وملف النازحين السوريين يتقدم بخطى ثابتة

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن لبنان مقبل على أيام أفضل في عدد من المجالات سواء بالنسبة للعلاقات الثنائية بينه وبين سوريا وسائر الدول العربية حيث تتوسع مجالات التعاون بما يخدم استقراره وازدهاره.



ورأى خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي أن ملف إعادة النازحين السوريين يتقدم بخطى ثابتة وأن الاتصالات الرفيعة المستوى التي تجري بين بيروت ودمشق وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ستؤدي الى حل هذا الموضوع بما يؤمن عودة السوريين الى بلادهم.



وأكد ردا على أسئلة أعضاء الوفد أن الأمن العام اللبناني يقوم بمهماته من أجل تأمين الخدمات للمواطنين وتطويرها، كاشفا النقاب عن تطويع 700 عنصر سيتخرجون بعد يومين، ويتوزعون على دوائر ومراكز الأمن العام، ولا سيما في دائرة أمن عام المطار وعلى المعابر الحدودية البرية، وذلك لتأمين خدمة أسرع وتسهيل أمور الناس.



وكشف شقير عن "تواصل مع الجانب السوري من أجل تعزيز التواصل والتعاون في ملفي النازحين السوريين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، استنادا الى التوجيهات الرسمية، وكذلك متابعة ملف اللبنانيات الموقوفات في مخيم الهول".



وقال: "لبنان وسوريا مقبلان على مرحلة جديدة من الإعمار، ويقتضي منا أن نكون جاهزين. ومن هنا يأتي حرص المديرية على تأهيل وتعزيز المعابر البرية، وتأمين خدمات أسرع في مطار رفيق الحريري الدولي. كما أنشأت المديرية العامة للأمن العام منصة لتقديم خدماتها عبر "الأونلاين" في مطلع السنة المقبلة مع قواعد بيانات آمنة تسهل على طالبي الخدمات الحصول عليها بالسرعة اللازمة. وفي 15 تشرين الأول، ستستأنف المديرية التعاون مع "ليبان بوست"، كي تكون أمام المواطنين والمقيمين مروحة واسعة من الخيارات عند تقديم المعاملات. وأضاف: "الأمن العام دشن أخيرا مبنى دائرة امن عام بيروت على اوتوستراد الكرنتينا، وهو من أكثر المراكز حداثة، ليكون مبنى نموذجيا ان على مستوى ضمان الحقوق للمواطنين والمقيمين، أو لناحية تأمين الخدمة بالسرعة الممكنة استنادا الى القوانين والتعليمات".



في ملف النازحين السوريين في لبنان، قال اللواء شقير: "كثفنا الاتصالات مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بهذا الملف مواكبة للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية، وقمنا بتنفيذ الاجراءات التي تساهم في تسهيل عودة السوريين الى بلادهم، بحيث لا يبقى على الأراضي اللبنانية سوى الذين لديهم اقامات شرعية ومن ضمنهم العمال".



وأشار اللواء شقير الى أن "الدولة اللبنانية، في عهد الرئيس جوزاف عون وبالتعاون مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري ونواف سلام، قد أنجزت في خلال 6 أشهر الكثير من الأمور التي كانت عالقة على غير مستوى وصعيد، وخصوصا في ما يتعلق بإنجاز التعيينات والتشكيلات والهيئات الناظمة، على الرغم من الاوضاع التي كانت سائدة وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي يحظى بمتابعة يومية ودائمة من قبل المسؤولين، اضافة الى تحريك الملفات الاقتصادية والاصلاحية".



وقال: "نحن اليوم في حال أفضل بكثير مما كانت عليه الأمور، وان مسيرة العهد هي في مستهلها وهناك عمل كثير، لكن الإرادة واضحة والاجواء الايجابية توحي بمستقبل افضل وبجدية في العمل لإخراج لبنان من أزماته".