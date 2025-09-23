السيد: عودة 341 ألف نازح سوري حتى الان وشطب 238,120 منهم من قاعدة بيانات المفوضية

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "اكس": "في إطار خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي انطلقت في 1 تموز 2025، وبالتعاون مع اللجنة الوزارية وUNHCR وIOM، عاد حتى الآن 341 ألف شخص، شُطب 238,120 من قاعدة بيانات المفوضية، فيما سجّل 114,996 رغبتهم بالعودة. هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة بمسار منظم، وسيُصار إلى تحديث الأرقام شهريًا بالتنسيق مع الأمن العام".