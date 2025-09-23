سلام استقبل رئيس الجامعة اللبنانية والمدير العام لمستشفى بيروت واطلع على مشاريع CIHEAM وتسلم دعوة لحضور قداس إعلان تطويب مالويان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.



وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون الجامعة والتحديات الأكاديمية والإدارية التي تواجهها، وسبل دعمها لتبقى ركيزة أساسية للتعليم العالي والبحث العلمي في لبنان.



مستشفى "بيروت الحكومي"



واستقبل الرئيس سلام المدير العام لمستشفى "بيروت الحكومي" الدكتور محمد الزعتري، الذي استلم مهامه حديثا.



وعرض الزعتري على الرئيس سلام "الخطط المستقبلية لتطوير المستشفى على المستويات الإدارية والطبية والخدماتية"، مؤكدا "عزمه على تعزيز دور المستشفى كمؤسسة حكومية أساسية لخدمة المواطنين".



منظمة CIHEAM



كما التقى رئيس الحكومة وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه رئيسة مجلس إدارة منظمة CIHEAM الدكتورة فريدا كريفكا والوفد المرافق.



وخلال اللقاء، تم التعريف بالمنظمة وأنشطتها على مستوى المتوسط، إضافة إلى عرض مشاريعها في مجال الابتكار الزراعي والتنمية الريفية وتعزيز الشراكات في القطاع الزراعي.



جمعية كهنة بزمار



وكذلك، التقى الرئيس سلام المونسنيور ماشدوتس زختريان، النائب البطريركي لجمعية كهنة بزمار البطريركية، على رأس وفد مرافق.



ووجه الوفد دعوة إلى الرئيس سلام لحضور قداس إعلان تطويب القديس الأرمني المطران إغناطيوس مالويان، والذي سيقام برئاسة قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس – الفاتيكان.