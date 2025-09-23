الأخبار
رئيس الجمهورية التقى الامين العام للمجلس الاوروبي وولي عهد الكويت اكد ان امن واستقرار وازدهار لبنان من الثوابت في سياسة بلاده
أخبار لبنان
2025-09-23 | 13:25
رئيس الجمهورية التقى الامين العام للمجلس الاوروبي وولي عهد الكويت اكد ان امن واستقرار وازدهار لبنان من الثوابت في سياسة بلاده
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في نيويورك مع المسؤولين العرب والاجانب الذين يشاركون في اعمال الجمعية العامة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، ومدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
الامين العام للمجلس الاوروبي
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون الامين العام للمجلس الاوروبي الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه، الذي اطلعه على عمل المجلس والعلاقات التي اقامها مع عدد من دول المنطقة ومنها لبنان ، والتنسيق حول الخدمات التي يقدمها المجلس في مجالات الحوكمة وضبط الانفاق وادارة الازمات. وتم ايضاً عرض جهود اللجان المتخصصة في متابعة مواضيع التعاون بين المجلس الاوروبي ولبنان.
وتحدث الرئيس عون عن الوضع في المنطقة وسبل مواجهة الاستحقاقات التي تشهدها، والدور الذي يمكن ان تلعبه اوروبا في هذا المجال.
ولي عهد الكويت
ثم التقى الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي نقل الى الرئيس عون تحيات امير دولة الكويت الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، وعرض معه المراحل التي قطعتها العلاقات بين البلدين منذ الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس عون الى الكويت.
وجدد رئيس الجمهورية امتنانه للمساعدات التي توفرها الكويت للبنان في مجالات مختلفة، وعرض للاوضاع الراهنة في الجنوب والتطورات على الساحة اللبنانية، وتم بحث التعاون في مجالي الطاقة والدفاع من خلال زيارات الوزيرين اللبنانيين المعنيين جو صدي وميشال منسى الى الكويت مؤخراً.
واكد ولي العهد "جهوزية الكويت الدائمة لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات التي تعترضه، لانها تعتبر ان امن واستقرار وازدهار لبنان، هي من الثوابت في السياسة الكويتية".
كما تطرق البحث الى الاوضاع التي يشهدها قطاع غزة، في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر من قتل وتدمير وتهجير لسكان هذا القطاع، وضرورة تعاون الدول العربية لتجاوز كل الصعوبات التي تحدق بالفلسطينيين وبالمنطقة ككل.
أخبار لبنان
التالي
ارتفاع في أسعار المحروقات
سلسلة لقاءات للرئيس عون مع قادة ومسؤولين أوروبيين وتأكيد للدعم الاوروبي للبنان
السابق
