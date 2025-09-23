البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط

أعلن السفير السعودي وليد البخاري، في كلمة بمناسبة العيد الوطني السعودي أن الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه.



وأشار الى دعم المملكة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية و الى احترامها خيارات اللبنانيين.



كما جدد البخاري دعم السعودية للرئيس جوزاف عون ورؤية رئيس الحكومة الاصلاحية، لافتًا الى انهم يثمنون دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار الوطني اللبناني.



وقال: "لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة وسنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط خيارنا الاسترات".



وشدد البخاري على موقف المملكة انه لا يمكن تحقيق سلام دائم الا عبر حل الدولتين والسعودية ستبقى سنداً للأمة العربية.