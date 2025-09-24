أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) عن طريق المباراة.



وتُقدَّم الطلبات شخصيًا من قبل أصحاب العلاقة لدى مراكز شركة ليبان بوست المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وفقًا للإنموذج المعتمد من قبل هذه المديرية العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 7/10/2025 وحتى 28/10/2025 ضمناً.



ويمكن الاطّلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في كافة المديريات والمكاتب الإقليمية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة".