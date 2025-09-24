كنعان: تمكين البلديات في ملف النفايات خطوة هامة... ويجب توسعة المطامر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال، أن "إقرار قانون تمكين البلديات بموضوع النفايات خطوة هامّة".



وقال "أعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع والمعالجة مقابل رسم مالي رمزي".



وأضاف: "أن مطامر النفايات هي مطامر موت ونرفض استمرار العمل بها".



وأوضح أن الحل وضع على نار حامية لأن الأمر الواقع يقول للناس "إما توسعة المطامر أم النفايات سترمى في وجهكم".

