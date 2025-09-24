الأخبار
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول

أخبار لبنان
2025-09-24 | 07:57
مشاهدات عالية
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس تم البحث فيه في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة والتي حدد رئيس المجلس موعدها يوم الاثنين في 29 أيلول، وذلك للبحث في جدول أعمال من 17 بندا بين مشاريع قوانين واردة من الحكومة واقتراحات قوانين نيابية. 

أخبار لبنان

اجتماعا

لهيئة

المجلس...

تشريعية

أيلول

