نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي

أخبار لبنان
2025-09-24 | 08:02
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي

اعربت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان عن "اسفها لما آلت اليه العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكل من "مستشفى المقاصد" و"مركز سان جورج الطبي" (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً) لاسيما بعد فسخ العقد معهما .
والنقابة اذ تخشى من ارتدادات القرارين الصادرين عن الصندوق بفسخ العقود بتاريخ 19/9/2025 على المضمونين الذين سيحرمون من الخدمات الإستشفائية والطبية التي  يوفرّها لهم هذين الصرحين العريقين،  بذريعة "انهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة بدون وجه حق" كما جاء في البيان الصادر عن الصندوق، يهمّها التذكير بان كل من "مستشفى المقاصد" و"مركز سان جورج الطبي" لم يقوما بالتواني يوماً وعلى مراحل عدة عن تقديماتهما بأفضل مستوى، حتى في اصعب الظروف التي عاشتها البلاد، بعيدا ً عن اي شروط مادية.
"فمستشفى المقاصد الخيري" مشهود له بفتح ابوابه امام جميع المرضى يايعاز من الهيئة الإدارية التي تشرف عليه وتحرص على توفير الطبابة والعلاج مهما كثرت الصعوبات، واشتدت الأزمات في ايام الحرب والسلم معاً، وكذلك "مركز سان جورج الطبي" اجتاز بإدارته الجديدة كل التحديات التي واجهته مؤمناً استمرارية الخدمات واهمها مركز غسل الكلي فيه للمرضى الذين يقصدونه .
إن نقابة المستشفيات في لبنان تثّمن جهود الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من اجل تحسين تقديماته ، وتحرص على افضل العلاقات معه، وكذلك مع سائر الهيئات الضامنة . وهي إذ تلفت الى ان عمل المستشفيات ترافقه ظروف إقتصادية غيرعادية، يقابله تصاعد سريع في النفقات ، وتضخمّ، وضعف في التدفق النقدي بالإضافة الى ازمة المصارف وغياب التسهيلات عن طريق القروض الميسّرة لتلبية حاجات المستشفيات وتسييرعملها، تدعو كل الشركاء في الشأن الصحي ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى التعاون الإيجابي مع المستشفيات ، وتفهّم اوضاعها المأزومة ، خصوصاً انها تتحّمل كل مخاطر النهوض وتتمسّك بالبقاء في الصدارة في المجال الصحي مع تحقيق الإنجازات الطبية".



أخبار لبنان

المستشفيات:

العلاقة

الضمان

ومستشفى

المقاصد

ومركز

الطبي

وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول
