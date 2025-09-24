اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ظهر اليوم في مكتبه وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat ، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.