الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات

أخبار لبنان
2025-09-24 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات

ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في مكتبها في السرايا الحكومية، في حضور المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي فرح حاطوم، ممثل قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العميد ايلي حليس، قائد منطقة الجنوب في قوى الامن الداخلي العميد احمد ابو ضاهر، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي اسماعيل، قائد سرية درك النبطية العقيد حسن حمود، رئيس دائرة امن عام النبطية العقيد علي حلاوي، مدير المديرية الاقليمية لامن الدولة في محافظة النبطية العقيد حسين طباجة، آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، رئيس فرع معلومات الجنوب في الامن العام العقيد حيدر قبيسي، مساعد قائد سرية درك صور المقدم سمير حمزة، مساعد آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم حسين فرحات، آمر سرية امن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي، مساعد آمر مفرزة استقصاء الجنوب الرائد نصري سليقا، رئيس مكتب معلومات النبطية في قوى الأمن الداخلي النقيب علي حمية ورئيس مكتب امن الدولة في النبطية النقيب جو عيد.

الترك

واستهلت المحافظ الترك الاجتماع بالترحيب بالقادة الامنيين الجدد الذين تسلموا مهامهم في المحافظة، ونقلت تعازي وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار بشهداء المجزرة الاسرائيلية في مدينة بنت جبيل، واطلعتهم على توصيته وتشديده بالمتابعة الامنية في محافظة النبطية وتطبيق القانون، لا سيما في ظل التطورات الامنية الدقيقة التي تمر بها البلاد".

إثر الاجتماع، تقرر "ضبط مخالفات البناء وكيفية تطبيق احكام القانون رقم ٢٢ /٢٠٢٥، ⁠ضبط مخالفات السير والظواهر غير المنضبطة لسائقي الدراجات والسيارات واقلاق راحة المواطنين، ⁠المؤازرة الامنية عند حصول اي تهديدات وبلاغات من طرف العدو لضمان سلامة الاهلين، متابعة ⁠المكبات العشوائية للنفايات وملاحقة المرتكبين ومفتعلي الحرائق، ⁠وضع خطة سير في مدينة النبطية لتلافي الازدحام، ⁠وضع خطة سير للشاحنات وابلاغها البلديات للالتزام بها ومنع مرور الشاحنات في الاحياء السكنية والطرق الضيقة، تطبيق المؤازرة الامنية لضبط مخالفات الاسعار، متابعة موضوع مخالفات صالونات التجميل، ⁠متابعة موضوع تطبيق احكام قانون تنظيم اللوحات الاعلانية وتعميم السيد وزير الداخلية والبلديات في السياق ذاته ومتابعة ملف الورش الموقوفة من قبل قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع القضاء المختص".

أخبار لبنان

للامن

الفرعي

الترك

المخالفات

ملاحقة

مرتكبي

الحرائق

ومؤازرة

امنية

لمواجهة

الاعتداءات

LBCI التالي
اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-07

مكتب هشام عيتاني: سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة من يقود حملة ممنهجة ضده

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-15

حريق كبير في أحراج بشعله البترونية ويزبك إتصل بقيادة الجيش للمؤازرة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية أطلع الرئيس عون على عمل الهيئة ولاسيما في ما يتعلق بملاحقة عدد من المخالفات في إدارات رسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:00

رئيس الحكومة استقبل وزير الإعلام ووفدا من "تلفزيون لبنان" وعرض مع البعريني مطالب مياومي "أوجيرو" واطلع من السيد على أوضاع مؤسسة الإسكان

LBCI
أخبار لبنان
11:05

وزير الداخلية استقبل نوابا وراعي أبرشية بعلبك المارونية واطلع من نقابتي الغاز على واقع القطاع

LBCI
أخبار لبنان
10:24

اجتماع لأمناء السجل العقاريّ: عرضٌ لمختلف الشؤون المرتبطة في الشأن العقاريّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

قاسم هاشم للـLBCI: أعتقد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله سيشاركون في الجلسة الحكومية المقبلة ولننتظر خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
رياضة
2025-05-21

بيبي رينا ينهي مسيرته الكروية في سن الـ42

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-28

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
07:52

إسرائيل تقترب من إبرام اتفاق امني مع سوريا... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
04:17

رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:35

التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More