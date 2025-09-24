وزير الداخلية استقبل نوابا وراعي أبرشية بعلبك المارونية واطلع من نقابتي الغاز على واقع القطاع

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، على التوالي، النواب: جميل عبود، فيصل الصايغ، وبلال عبدالله، ثم مارك ضو. وخلال اللقاءات، تم التطرق إلى الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهم.



كما التقى راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، وتم البحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.



وكذلك، استقبل وزير الداخلية وفدين من نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز ونقابة موزعي قوارير الغاز، وتم عرض واقع القطاع والتحديات التي يواجهها.