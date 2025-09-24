الأخبار
الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

أخبار لبنان
2025-09-24 | 18:50
مشاهدات عالية
LBCI
الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ محادثاته مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو كانت ايجابية.

وقال، خلال استقباله وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان - ATFL، إنّه طلب مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب لتمكين الجيش اللبنانيّ من الانتشار حتى الحدود الدولية وتطبيق القرار ١٧٠١.

وأكّد أنّه لمس تجاوبًا في استمرار دعم الجيش المنتشر في كل لبنان، لبسط سيادة الدولة على أراضيها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مساعدة

الولايات

المتحدة

الاعتداءات

الاسرائيلية

