الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها

أخبار لبنان
2025-09-24 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كلنا بيروت&quot;: نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها

بحث تجمع "كلنا بيروت" برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية للبنان، والتداعيات المحتملة على الأمن الوطنيّ والاستقرار الداخليّ.

وتوقف المجتمعون مطولًا عند استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق أو تعطيله تحت أي ذريعة. 

واعتبروا أنّ الانتخابات البرلمانية تشكل محطة أساسية في مسار الحياة الديمقراطية، وهي المدخل الطبيعيّ، لإعادة إنتاج السلطة وتكريس الإرادة الشعبية كمصدر وحيد للشرعية.

وشدد التجمع على أنّ الاستحقاق النيابيّ هو فرصة أمام اللبنانيين لاختيار ممثليهم وبناء سلطة سياسية تعبّر عن تطلعاتهم.

ولفت إلى أنّه سيواكب هذا الاستحقاق من خلال التحضير الجدي لخوض الانتخابات في مختلف المناطق اللبنانية، بمرشحين لهم حضورهم ودورهم في الشأن العام ويتمتعون بسجل في خدمة الناس والمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد تجمع “كلنا بيروت” سعيه للتحالف مع قوى سيادية تحت عنوان واضح: بناء الدولة وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها، واحتكار قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية دون سواها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بيروت":

تأجيل

الانتخابات

ونخوضها

المناطق

لتحصين

الدولة

وسيادتها

LBCI التالي
وزير العمل يبحث في باكو انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

"القوات": لن نقبل أيَّ تأجيل للانتخابات ونحن مع إجرائها بالقانون النافذ حاليًّا

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
2025-07-24

روبيو: اعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين "قرار متهوّر" ترفضه واشنطن بشدّة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-27

وسائل إعلام إسرائيلية: المحكمة ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته لأسبوعين في قضايا فساد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:22

ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه

LBCI
أخبار لبنان
14:44

متحف سجون سوريا: ندين اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر

LBCI
أخبار لبنان
14:00

وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

LBCI
أخبار لبنان
13:50

الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:17

"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-24

"رويترز" عن سكان: قصف يستهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ

LBCI
رياضة
09:39

كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-05

القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه

LBCI
أخبار دولية
13:06

خطة أميركية لإنهاء حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:04

جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
خبر عاجل
12:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:39

الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

LBCI
منوعات
10:22

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More